Las campañas contra la violencia de género que tuvieron éxito

Ahora sí se voló la barda el Gobierno de México, nunca nos hubiéramos imaginado que pudieran piratearse una campaña de los años 80, para hacer la propia en contra de la violencia a la mujer.

En videoconferencia, la Secretaría de Gobernación, reconoció la emergencia ante el incremento de los índices de violencia a mujeres, adolescentes y niñas. Un gran paso, sin duda, pero se vio eclipsado por la presentación de una serie de spots y carteles que no causaron más que indignación entre feministas y activistas de derechos humanos.

"Para que la violencia no te gane, respira y cuenta hasta 10"; "No pierdas la paciencia, respira y cuenta hasta 10"; "Antes de enojarte con tu pareja, respira y cuenta hasta 10"; "No te desesperes, respira y cuenta hasta 10". Son las insignias de dicha campaña, que a muchos nos trajo de inmediato a la mente, los promocionales de Televisa, con mensajes similares, para erradicar la violencia intrafamiliar. La cantidad de bromas que se hacían en esa época, decíamos, por ejemplo, "cuenta hasta diez y suéltale un cinturonazo", así que las nuevas generaciones ya imaginarán los resultados de ese ejercicio.

Si bien la titular de Inmujeres, Nadine Gasman, justificó los mensajes argumentando que se trata de una campaña para reflexionar sobre el enojo y la ira, el material ha sido retirado.

En el programa radiofónico A todo terreno, la activista Frida Guerrera señaló que la actual "cuenta hasta 10 y saca la bandera blanca" es retrógrada e insultante porque nos vuelve a invisibilizar y nos hace sentir que provocamos a los agresores. Recalcó que el mensaje debe ir dirigido a los agresores advirtiendo que serán castigados.

Y si por aquello de la austeridad republicana, se trataba de reciclar, los creadores de esta desafortunada campaña bien hubieran podido "googlear" y encontrar trabajos atinados y empáticos como los siguientes ejemplos:

Dear Daddy

En 2015, la ONG Care Norway lanzó el cortometraje Dear Daddy, en el cual una niña que está por nacer realiza una especie de carta a su padre donde hace un recuento de situaciones desagradables que pasará solo por el hecho de ser mujer.

El video, que cuenta con más de 14 millones de reproducciones, fue un éxito a nivel mundial. "Querido papá, por el momento tengo 14 años y los chicos de mi clase ya me han llamado puta y muchas otras cosas sólo por diversión, por supuesto", es una de las frases que dice esta bebé no nacida y cuyo mensaje apela a la educación a los niños no normalizando la violencia desde pequeños.

Sácale tarjeta roja al maltratador

En 2010, el Ministerio de Igualdad de España lanzó la campaña Sácale tarjeta roja al maltratador, en la cual, figuras del deporte y espectáculo, invitan a los hombres a no quedarse callados y denunciar el maltrato a las mujeres si son testigos de ello.

No te saltes las señales

España nuevamente, el Ministerio de Sanidad, ha presentado sus respectivas campañas donde invitan a las mujeres a no quedarse calladas y pedir auxilio en situaciones de peligro.

Sí hay salida

La realidad es que el maltrato y los feminicidios no paran, además de la crisis que estamos viviendo por la enfermedad COVID 19, no hemos dejado de hablar sobre el aumento a la violencia durante el confinamiento. Pudiera ser entendible que esto rebase a las autoridades, sin embargo, pueden recurrir a las voces de mujeres extraordinarias que dedican su vida a apoyar a otras mujeres, a salvarlas.

Contamos con la sensibilidad y el conocimiento de muchas compañeras para elaborar campañas efectivas, empáticas y solidarias. Ya reconocieron la violencia, lo celebramos, ahora falta trabajar decididamente para erradicarla y entonces sí, aspirar a sacar una bandera blanca.

