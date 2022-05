Las alcaldías con más feminicidos; el rango de edad es de 30 a 50 años

De enero a abril de este año, la Ciudad de México ha registrado 19 feminicidios. Las principales víctimas son mujeres adultas de 30 a 59 años, de acuerdo con los datos del Atlas de Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), con 10 de estos casos.

El informe reporta que los feminicidios correspondientes a este sector de la sociedad ocurrieron en las alcaldías Tlalpan, Milpa Alta, Xochimilco, Iztacalco, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

El Atlas de Feminicidios también refiere que el segundo sector de edad en donde se registran más muertes violentas son adultas jóvenes de 18 a 29 años, con cuatro casos ocurridos en Tlalpan, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Azcapotzalco.

El resto de las víctimas por este delito corresponden a tres casos en rango de edad de adultas mayores, una niña de 0 a 11 años, y una adolescente.

En el desagregado de los datos se muestra que las principales alcaldías en donde se han registrado estos casos de muertes violentas contra mujeres por cuestiones de género son Tlalpan, con cuatro; Iztapalapa, con tres; Cuauhtémoc, tres; Xochimilco y Venustiano Carranza, con dos cada una. Le siguen Iztacalco, Alvaro Obregón, Azcapotzalco, Milpa Alta y Gustavo A. Madero, que registran por lo menos un feminicidio.

Respecto al contexto en el que se dieron estos crímenes contra las mujeres, destaca que el tipo de vínculo que tenían los feminicidas con las mujeres se clasifican como familiar, afectiva, no afectiva, sin relación e indeterminado.

DESEMPEÑO INSTITUCIONAL NO EFECTIVO

Si bien estos 19 feminicidios en señalan un lo que va de 2022 representan una disminución de ocho casos respecto al mismo periodo, pero de 2021, cuando se registraron 27, no se puede hablar de una baja en este delito, consideró Francisco Rivas, puesto que los datos sí señalan un repunte de crímenes contra las mujeres en la capital del país.

Rivas señaló que no ha habido una reducción significativa, "si nosotros vemos los primeros tres meses del año con datos oficiales hay un repunte, eso en la Ciudad de México'', explicó.

Francisco Rivas explicó que en la capital del país "el feminicidio no puede disminuir cuando no hay una política, o los delitos no pueden disminuir cuando no hay una política adecuada, y la verdad es que el error consistente de las autoridades es pensar que el problema de feminicidio se resuelve con la policía".

Hasta el momento, el 2020 se posiciona como el año con más casos de feminicidio, seguido del 2021 y el 2019.

"No hay ningún panorama que nos haga pensar que las cosas van a mejorar a partir de un desempeño institucional", dijo Rivas.

El director del ONC dijo que para erradicar el feminicidio no sólo le corresponde a la FGJ o a la policía capitalina, sino a diferentes áreas de gobierno. Y en este sentido, a las autoridades encargadas de procurar justicia les corresponde investigar.

Por su parte, Amnistía Internacional demostró que las autoridades estatales no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos; no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; y no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios, según un informe de 2021.

Las autoridades no siempre examinan todas las líneas de investigación y su falta de actuación conlleva a las familias de las víctimas –generalmente a las mujeres– a asumir el liderazgo de las investigaciones invirtiendo sus propios recursos. Asimismo, las autoridades no siempre aplican la perspectiva de género durante todo el proceso penal, lo que contraviene los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres, señaló el mismo informe.

"Para que puedas resolver un problema de feminicidios necesitas tener a todas las áreas sociales, es decir, el sector productivo, social, educativo, trabajando en conjunto para precisamente evitar que las mujeres sigan siendo víctimas de violencia; eso no está sucediendo", comentó Rivas.

Apenas el mes de febrero, la fiscal Ernestina Godoy reconoció que el comienzo de este año era "atípico" en materia de feminicidios. "El inicio de este 2022 ha sido particularmente violento para las mujeres", admitió entonces la funcionaria.

Con información de El Universal

SC