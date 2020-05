Las agresiones de Johnny Escutia contra raperas están en la impunidad

Las agresiones del rapero Johnny Escutia, líder de la secta King de la Furia, tienen más de 11 años. Sus canciones llenas de mensajes de odio, misoginia, pedofilia y necrofilia alcanzaron el ruido mediático debido a que la tuitera Ana Luz Saso cuestionó a Spotify de haber quitado la canción de Bad Bunny (acusado de plagio), pero dejar el contenido del "rapero" mexicano Escutia donde dedicaba una canción a la youtuber Yuya, en la que describe cómo quiere violarla y matarla.

Para visibilizar este tipo de violencias en la escena musical, Audry Funk, Ximbo, Niña Dioz y Masta Quba participaron en una charla por Facebook Live en La Cadera de Eva donde nos contaron el tipo de agresiones que vivieron en la red.

Hablaremos con Niña Dioz, Audry Funk y Ximbo, Masta Quba sobre las agresiones que recibieron por parte de Johnny... Publicado por La Cadera de Eva en Martes, 26 de mayo de 2020

El ataque inició en 2009 al colectivo "Mujeres Trabajando" que creó Audry Funk y Ximbo, a partir de la visibilización que comenzaron a tener en las primeras entrevistas para TV UNAM, Escutia bajó la entrevista para editarla, "le quitó nuestras voces y puso otras y previo a esto hizo un discurso largo diciendo ´por qué la mujeres no teníamos la capacidad mental para trabajar´ y que deberíamos estar en la cocina limpiando, que le dábamos asco, dijo Ximbo.

Audry Funk le contestó, desde ahí se empezó a ensañar con ella, las burlas no sólo eran burlándose de ella, sino que comenzó con mensajes de odio como: "vamos a matarla", "hay que descuartizarla", "no merece vivir", "hagan que se suicide".

No era sólo él quien publica estos mensajes de odio, sino sus seguidores quienes los orquestaba, "no sólo mandaba a uno sino a 100. Hasta hoy sigo recibiendo mensajes y dicen ´venimos de parte del King de la Furia´, en un momento bajó porque se empezó a ensañar con otras compañeras, dijo Audry.



En 2011 comenzó a atacar a Ximbo, subió un video pornográfico con una de ella mía y del colectivo, "después hubo otro rapero que dijo cosas contra nosotras (colectivo Mujeres Trabajando), en una batalla que todavía esté en YouTube y Spotify con millones de vistos y esto desató más agresiones", dijo la rapera.



Desde entonces Ximbo y Audry comenzaron a juntar todas las pruebas, pero no hubo una posibilidad de denuncia porque no había una ley que las protegiera. "No había una ley en nuestro país que pudiera defendernos que si no había una amenaza a muerte directa, no se podía hacer nada", dijo Ximbo.



Que no hubiera una ley en ese entonces que protegiera a las raperas, "es gravísimo", dijo Ximbo, "pareciera que no entendemos que la violencia va escalando y empieza de manera verba", señaló.



En 2017, Johnny Escutia contactó a Ximbo para decirle que le había gustando mucho su disco, esa acción denotó un estado psicólogo bastante altercado e este agresor.



Niña Dioz también fue víctima de las agresiones, "en 2011 hizo un video bastante infantil, habían agarrado imágenes mías, de mis redes que habían saqueado que habían hackeado dibujando así como miembros y dildos pero muy pendejo, la verdad, ni sabía quien era el King de la Furia, hasta el siguiente video vi que era la misma persona, conmigo siempre fueron hacia mi identidad sexual, mi color de piel en desacreditar mi música, ´ella es una pervertida sexual porque es gay, hay que atacarla, hay que violarla´, me escribía", señaló la rapera de Monterrey.



Johnny Escutia señaló que Niña Dioz no merecía estar en la industria por ser blanca, de seguro su papá le estaba pagando sus grabaciones. "Siempre eran estas ganas de demeritar mi mujer, no merecía nada por ser gay, por ser mujer, por ser Niña Dioz", dijo.



En cada sencillo recibía decenas de mensajes por todas sus redes redes sociales Facebook, Twitter Youtube, decían "Niña Dioz la rapera con pene, todos usaban ese lenguaje, hasta que después dije, sí güey tengo más penes que ustedes, me vale madre, todas ustedes solas de pendejos, tengo más chile que ustedes porque aquí estoy chingándole, no estoy odiando a través de una pantalla, todo ese odio nunca me detuvo, era un odio contante cada vez que quería sacar algo, ya sabía que iba a traer energía muy negra de la gente de Jonny Escutia".



Este tipo de agresiones no detuvo el impulso de estas raperas a seguir en la escena, donde dicen ser muy unidos, pero no es así. Masta Quba fue de las últimas artistas a quien atacó, empezó en enero del 2020 done publicó una foto, se la robaron y la modificaron poniéndoles otras frases.



"Un rapero llamado Tequila pone un comentario donde dice ´vamos a matarla´, hago público el comentario porque me pareció muy preocupante. No es posible ese sentido el humor, después cambia el comentario a 'vamos a matarla con una sobredosis de ternura´ aligerando un poco la carga del comentario", compartió Masta Quba.

Después de la denuncia de Masta, ponen un comentario arrobando a King de la Furia, diciéndole "este es un trabajo para ti hermano". Él respondió con el mensaje "sí a huevo, la voy a matar". Al siguiente día siguiente, se publica un video en YouTube llamado Tequila rapero misógino donde se exhibe el rostro de Masta y acusándola de "feminzi", "puta".



"El video llegó a 10 mil reproducciones, me llenaron mi bandeja durante mucho tiempo, porque Johnny Escutia no es uno, son un chingo, ponían mensajes como ´méteme la verga´, ´soy una prostituta´, ´soy una ramera´, ´soy una feminazi´, ´soy una lesbina´, ´cuídate, te estamos buscando los de Tláhuac´".



Después de que se evidencia lo de Yuya, la rapera queretena Masta Quba intentó recopilar todos los materiales donde la habían ofendido, pero ya habían ido bajados de la red. Lo que les preocupa es que este tipo de violencias se hagan hacia otras mujeres quienes no pueden alzar la voz, ya que las agresiones de Johnny Escutia.