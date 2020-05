Lanza Secretaría de Salud video para promover aborto seguro

La Secretaría de Salud lanzó un video para promover el aborto seguro en caso de una violación sexual, en el que destaca que no se debe revictimizar a las mujeres en los centros de salud y recuerda que no es necesario que el médico haga alguna revisión para "verificar si la mujer dice o no la verdad".

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud publicó en redes sociales un video en el que muestra cómo puede actuar una mujer si es víctima de violación sexual para recibir atención médica, información que es muy importante ante el incremento de las agresiones debido al aislamiento por la pandemia de covid-19.

Este hecho se da también después de que ayer la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández, le preguntó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, qué estaba haciendo la dependencia para proteger a las mujeres y garantizar sus derechos reproductivos y sexuales.

En la @SSalud_mx estamos comprometidos con reducir los riesgos a la salud para mujeres víctimas de violación sexual y ofrecer servicios de aborto seguro en el marco de la legislación nacional. #DerechoALaSalud #AbortoSeguro pic.twitter.com/pdrgEQRCWT — SALUD México (@SSalud_mx) May 28, 2020

La Secretaría de Salud indicó que, para acceder a un aborto legal en caso de una agresión, la mujer debe solicitarlo por escrito en la unidad de salud, especificando que el embarazo es resultado de una violación sexual. Si se trata de una niña menor de 12 años, debe ir acompañada de alguno de sus padres o de un tutor legal.

"El personal de Salud, incluido el personal médico, no está obligado a verificar si la mujer dice o no la verdad ni a solicitarle que haya una denuncia o permiso legal", enfatizó la dependencia, ya que de esta manera se evita la revictimización de las mujeres.

Recordó que "tienes derecho a un aborto seguro. El código Penal de cada estado de la República Mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la NOM 046 respaldan la interrupción voluntaria del embarazo para todas las mujeres en México".

Si eres víctima de una violación sexual, es importante que acudas a una unidad de salud, preferentemente antes de que pasen 72 horas de la agresión, ya que este periodo es muy fundamental para recibir atención médica, apoyo psicológico y prevenir infecciones de transmisión sexual.

Si pasaron más de 72 horas de la agresión, la Secretaría de Salud señaló que las mujeres también deben acudir a la unidad de salud para prevenir un embarazo no deseado, en este caso se les brindará una pastilla de emergencia.

La violencia de género se ha agudizado durante la pandemia debido al confinamiento. La Red Nacional de Refugios indicó que las solicitudes de asilo han aumentado 77% en este periodo y aunque recientemente el gobierno federal lanzó la campaña "cuenta hasta 10" para prevenir agresiones, fue muy criticada en redes sociales al señalar que no se hizo con perspectiva de género.

(María José Pardo)