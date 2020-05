Lana del Rey reflexiona sobre feminismo, pide que la tomen en cuenta

La música de Lana del Rey ha sido fuertemente criticada por el movimiento feminista, señalan que las letras de sus canciones tienen referencias a relaciones abusivas y la acusan de "glamurizar" el abuso.

De acuerdo con Shock, Lana del Rey defendió su música con una reflexión sobre el feminismo que compartió en su cuenta de Instagram, reconoció a artistas como Ariana Grande, Camila Cebello y Beyonce. Pero también pidió que la tomen en cuenta, argumenta que "tiene que haber un lugar en el feminismo para mujeres que actúan y se visten como yo".

Ahora que Doja Cat, Ariana Grande, Camila Cabello, Cardi B, Khelani, Nicki Minaj y Beyoncé han alcanzado varias veces el número uno con canciones que hablan de estar sexy, de no llevar ropa, de tener sexo, de engañar a tu pareja y demás... Por favor, ¿puedo volver a cantar sobre sentirme bien solo por estar enamorada, incluso si la relación que tengo no es perfecta, sin ser crucificada o acusada de tener una visión romántica del abuso?, dice el texto de Lana.

Estoy cansada de escuchar a compositoras y cantantes que dicen que ´glamurizo´ el abuso cuando en realidad solo soy una persona glamurosa que canta sobre las relaciones basadas en el abuso emocional. Algo que todos sabemos que está muy presentes hoy en día en la sociedad, continúa en su texto.

Algunas canciones de Lana han causado polémica en el feminismo por referirse a relaciones abusivas. En Ultraviolence dice "Me golpeó y lo sentí como un beso". Pretty When You Cry ha sido interpretada como la historia de una mujer que está dispuesta a resistir cualquier cosa de su pareja tóxica. De su disco debut de 2012, Born to Die, se dijo que glorificaba una postura aparentemente de pasividad femenina.

La reflexión de Lana del Rey sobre el feminismo podría ser el primer paso de la deconstrucción de su postura sobre la lucha, pues en el pasado había declarado que el feminismo "no le parecía un concepto interesante". "Estoy más interesada en, ya sabes, SpaceX y Tesla, o lo que va a ocurrir con nuestras posibilidades intergalácticas", dijo la artista en una entrevista con Rolling Stone.

Lana del Rey representa la contradicción que enfrentan miles de mujeres hoy, mujeres que han seguido las imposiciones de la sociedad para el éxito en lo que ha sido llamado un mundo post-feminista, pero encuentran que la liberación real y la satisfacción genuina las eluden, dice en un ensayo la autora francesa Catherine Vigier.

"Con la cantidad de temas que por fin nos permiten explorar a las mujeres en la música, solo quiero decir que me parece patético que en los últimos diez años la exploración que hago en mis letras detallando el rol sumiso o pasivo que alguna vez he tenido en mis relaciones haya provocado que me acusen de retrasar varios siglos los avances que hemos conseguido", continúa Lana en su texto.



"En momentos en los que el feminismo cada vez es más mencionado y cada vez más intérpretes buscan convertirse en referentes del tema o hacer himnos de "empoderamiento" de las mujeres (Beyoncé con Run the World o Katty Perry con Roar son buenos ejemplos), sin duda la figura de Lana llama la atención. Nunca le ha interesado hacer canciones feministas, al contrario: suele asumir una postura sumisa en sus letras. Sin embargo, no hay nada malo en ello, al contrario, su proyecto es enriquecedor en la medida en a que no se parece a nada de lo que estamos viendo hoy en la música. Como ella misma lo explica en su publicación: "hice un camino para que otras mujeres dejaran de poner "una cara feliz" y puedan decir lo que quieran en su música, a diferencia de la experiencia que yo tuve en la que, si expresaba cualquier asomo de tristeza, me acusaban de histérica, como si estuviéramos en 1920".

Lana agrega: "tiene que haber un lugar en el feminismo para mujeres que actúan y se visten como yo. Para las mujeres que cuando decimos no los hombres escuchan sí. Para las mujeres a las que otras mujeres más fuertes y también hombres que odian a las mujeres les arrebatan su propia historia y su propia voz". Precisamente, el feminismo se basa en la aceptación a todas las mujeres y en su capacidad de expresarse libremente en su arte. Es válido hablar de una relación abusiva, como también lo es hacer canciones en las que salga a relucir el poder femenino o ser libre con la sexualidad. En el feminismo hay lugar para todas las mujeres, de eso se trata.

El feminismo es la oportunidad para las mujeres de hacer su vida y su música como mejor les parezca, incluso si asumen una postura sumisa o si hablan de temas distintos, como lo hace Lana. Ya será el público el encargado de elegir si se identifica o no con su mensaje. La misma Lana definió el feminismo en su entrevista en Rolling Stone: "mi idea del feminismo real es una mujer que se siente lo suficientemente libre para hacer lo que quiere". No podríamos estar más de acuerdo.