Labores en casa y cuidados: obstáculos para que mujeres mantengan un empleo

Primero está el rol que se asume casi de que por naturaleza de que las mujeres somos cuidadoras y aparte de eso, ese trabajo no está remunerado. Simplemente por cuántos años asumimos que muchas de las madres no trabajaban, pero siempre tuviste ropa limpia, siempre hubo comida y eso es trabajo no remunerado. –Rocío Espinosa.