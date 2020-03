La violencia hacia las mujeres indígenas, la agenda pendiente

La violencia de género es multidimensional y por lo tanto multifactorial, se presenta en diferentes formas, no sólo es de contexto, está presente en todos los ámbitos sociales y económicos, señala Elvia González, coordinadora del programa de género de la Universidad Iberoamericana.

"En la lucha feminista hay temas pendientes que prevenir, no erradicar, porque erradicar es un término utópico", señala González.

Violencia hacia las mujeres indígenas y mujeres marginadas

La violencia hacia las mujeres indígenas es un tema del que no se ha hablado lo suficiente, señala Elvia González.

En La Cadera de Eva hemos reportado el fenómeno de los feminicidios indígenas, grupos de mujeres que por su condición de mujer y etnia, tienen poca visibilidad.

"La violencia trasciende grados académicos", señala Elvia González quien comparte el caso de un profesor con maestría que impartía clases en una comunidad rural, su método de "castigo" para las niñas cuando hacían algo indebido, era lavar los baños.

Con este caso, González argumenta que la violencia no tiene que ver con grados académicos, clase sociales ni contexto geográfico.

A esto agrega que los programas de mujeres son centralistas, es decir, están enfocados a las ciudades.

Otro tema del que no se habla dentro de este grupo de mujeres es sobre los contagios de VIH en las mujeres indígenas, porque el racismo y el machismo invisibilizan estas problemáticas.

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Casos VIH, la prevalencia en población indígena de este padecimiento es de 2.7 %, mientras que a nivel nacional es de 0.6 %.

González señala que además las mujeres indígenas también son explotadas sexualmente cuando llegan a las ciudades. De acuerdo al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), el 70 por ciento de las mujeres que son víctimas de trata, son indígenas.

No sólo hay violencia sexual y física hacia estas mujeres, también institucional. "Cuando ellas van a levantar una queja no son atendidas, por su condición económica, que no hablan castellano y no cuentan con educación", señala González.

Para González la violencia atraviesa todos los contextos. Sin embargo, hay situaciones que debemos cuestionarnos y poner atención para prevenir la violencia.