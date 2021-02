La violencia hacia las mujeres de la tercera edad está invisibilizada

“Necesito andadera para caminar de un lado a otro y el baño de mi casa me queda muy retirado de mi cuarto y los familiares con los que vivo me ponen obstáculos, constantemente me agreden, cuando quise denunciar esto, se me dijo que para que proceda el ejercicio de la ley tengo que ser golpeada y sangrar por estas personas y sólo así puedo encarcelarlas y yo pregunto y los otros golpes verbales como coja, renca, bastarda, anciana ciega, etc. ya que parezco glaucoma y necesito aplicarme gotas especiales que cuesta $200 o más ¿no se castiga?"”, dice una mujer de 66 años en el Estudio sobre la Discriminación hacia las Personas Mayores.