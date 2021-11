La violencia contra Alexandria Ocasio-Cortez llega al Congreso de Estados Unidos

Una de las representantes más populares en Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), volvió a ser atacada por uno de los miembros más conservadores del Congreso. Aunque esta no es la primera vez que la demócrata es violentada, en esta ocasión es una de las más graves.

El representante republicano Paul Gosar compartió a través de su cuenta de Twitter un video animado en el que se mostraba el asesinato violento de Alexandria Ocasio, además se mostraban amenazas hacia el presidente Joe Biden.

La animación de 90 segundos fue retirada y censurada por la Casa Blanca, sin embargo, Paul Gosar se negó a disculparse, justificando que su video era un retrato simbólico de la lucha con la política de inmigración.

El pasado miércoles se votó la censura contra el congresista Gosar, esta representa la primera en 10 años que se censura a un miembro del Congreso.

Violencia política contra las mujeres

Los ataques contra las representantes estadounidenses han aumentado por las confrontaciones entre los partidos demócrata y republicano. Esta no es la primera vez que Alexandria Ocasio es acosada por los integrantes del partido republicano, en 2019, Marjorie Taylor Greene la persiguió por los pasillos insultándola; en 2020 los representantes Ted Yoho y Roger Williams la acosaron afuera del Congreso; en ese entonces fue cuando AOC se volvió viral con su discurso donde los confrontaba frente a las y los representantes con la frase "Tener una hija, no hace decente a un hombre" (Having A Daughter Does Not Make A Man Decent).

Esta clase de violencia de la que son víctimas las mujeres representantes, habla de la misoginia a la que se enfrentan al formar parte de los espacios en la toma de decisiones. En el caso específico de AOC, no sólo es la congresista más joven en la historia de los Estados Unidos, sino también su ascendencia migrante y latina, demuestran el racismo que se vive dentro de las instituciones.









Con información de Women Now