La vigilancia del INE ante campañas que están vs los derechos de la mujer (Foto sacada de internet)

"El INE tiene una tarea continua en la protección de los derechos de la mujer", dijo para La Cadera de Eva la Consejera Adriana Favela. Recordó cómo en 2017, existió un spot político que reflejaba a una mujer víctima de violencia doméstica y se utilizaba esa circunstancia compleja y dolorosa para la mujer para golpear a una fuerza política y reforzar estereotipos de género porque todo ocurría en una plática dentro de la cocina.

El pasado 26 de abril de 2021, el Partido Encuentro Solidario (PES) lanzó un spot político, de apenas 30 segundos, donde se criminalizaba a las mujeres que practicarán el aborto. Asimismo, se difundió y ocasionó indignación en redes sociales otro spot en contra de la adopción homoparental y lesbomaternal por el mismo partido. Ambos spots fueron retirados.

"El día lunes sacamos medidas cautelares contra el Partido Encuentro Solidario por un spot que se replicaba en redes sociales porque hablaba de como el partido esta a favor de la vida y en contra del aborto. Eso está bien, pero lo que no se puede hacer es criminalizar a las mujeres que abortan", sostuvo Favela; estas medidas cautelares implicaron la suspensión del spot en televisión, radio y redes sociales.

Asimismo, la Consejera Carla Humphrey destacó la importancia de que un órgano independiente como el Instituto Nacional Electoral (INE) tenga perspectiva de género porque "gracias al aumento en la participación de la mujer, en 2019, por ejemplo se aprobó la reforma constitucional denominada como "Paridad en todo", estableciendo que todos los Poderes de la Unión, tanto federales como locales y municipales, deberán ser integrados de manera paritaria".

"El INE busca que los actos y manifestaciones durante las campañas electorales estén dentro del marco jurídico", dijo Adriana Favela, "por ejemplo, estamos cuidando que no se genere violencia política contra la mujeres por razón de género o se incurra en algún tipo de calumnia o mensajes de odio que puedan causar otro tipo de violencia".

El INE es el encargado de monitorear los programas de noticias, radio, televisión y redes sociales durante las campañas electorales. "Con una autoridad electoral, se busca proteger y garantizar los derechos humanos políticos electorales de todas las personas, en específico votar y ser votado. Se requiere de un árbitro que busque que la renovación y designación de cargos públicos, en los que recaerá la soberanía del pueblo, se lleve a un ambiente de certeza, legalidad, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, así como, perspectiva, paridad y equidad de género", sostuvo Carla Humphrey.

Spot homofóbico y lesbofóbico

"Madre solo hay una, no dos. Padre solo hay uno, no dos. En la adopción, el derecho es de las niños y los niños, no de quienes adoptan. Defendemos el valor de la familia y nos oponemos a que personas del mismo sexo puedan adoptar".

Un órgano electoral resulta de gran relevancia para fortalecer y proteger la democracia, pero también resulta importante, que este órgano sea autónomo, pues al estar sujeto al poder del gobierno perjudica el ejercicio de los derechos políticos electorales de las y los ciudadanos", expresó Humphrey.

Foto: Instituto Nacional Electoral

El spot homofóbico, según el Diario Reforma, fue denunciado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), pues manifestó a la Comisión que los dos menores que aparecieron lo hicieron sin consentimiento de sus tutores.

"La aparición de menores de edad en spots de radio, televisión, redes sociales y actos de campaña es común", dijo Adriana Favela; pero, resaltó la importancia de que los menores participen una vez que tengan el consentimiento de su padre o tutor y exista la opinión informada de la persona menor de edad. Esto se refiere a que se les explique qué es un spot de partido político y sus consecuencias (vinculación, bullying o comentarios discriminatorios). "Es común que niños, niñas y adolescentes aparezcan porque generan circunstancias de agrado y ternura con las personas", dijo Favela.

Compromiso del INE a favor de la mujer

La consejera Carla Humphrey resaltó los compromisos del órgano independiente a favor de los derechos de la mujer en este proceso electoral :

Que de las 15 gubernaturas que están en disputa al menos 7 debieron ser mujeres .

Lineamientos con el fin de asegurar una igualdad entre hombres y mujeres para el acceso a radio y televisión, así como de las prerrogativas que gozan los partidos políticos para campañas electorales.

Establecer el formato 3 de 3 contra la violencia tanto para las y los candidatos, para que ninguna persona ocupe cargos públicos que hayan sido sentenciados por violencia familiar y/o doméstica, delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal y por ser deudor alimentario moroso.

En todas las acciones afirmativas impuestas (indígenas, afromexicanas, migrantes, diversidad sexual y personas con discapacidad) por este instituto se debió ver por la igualdad de género.

La creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres.

Foto: Instituto Nacional Electoral

La consejera Humphrey afirmó la perspectiva de género del INE y resaltó que "existen temas pendientes por tratar para que exista una verdadera igualdad sustantiva, tales como es el acceso a cargos públicos unipersonales por parte de las mujeres, como la presidencia del Consejo General del INE, de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPL), así como gubernaturas y porque no la presidencia de la república".

Señaló que se sigue trabajando para que las mujeres cuenten con espacios libres de violencia, puedan expresarse y desarrollarse de manera plena en la sociedad y en la vida pública del país.