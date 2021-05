¿La vida de las mujeres en prisión es como la vemos en las series y películas?

Existen series como Orange is the New Black, Vis a Vis o Capadocia que nos han contado cómo es la vida de las mujeres privadas de su libertad, pero ¿esto está cercano a la realidad? Alma, ex convicta del penal de Santa Martha Acatitla nos contó en El Podcast de Eva los mitos y realidades de la vida en prisión.

"¿Qué se vive?", "¿Qué es real?", "¿Qué no es real?", "¿Cuál es la diferencia?", "porque sí", afirmó Alma que sí hay diferencias.

Instalaciones

Alma explica que las instalaciones en Santa Marta son muy diferentes a las que se muestran en las pantallas, afirmó que puede haber hasta cinco mujeres en una estancia y que normalmente duermen sobre colchonetas sobre el suelo.

También dijo que los baños son muy diferentes a los que vemos en las películas y series y que cada uno está dentro de la estancia.

La comida

"Si llegan y te sirven la cucharada de comida, pero no son las charolas típicas que conocemos", comentó Alma, "sino, los famosos recipientes/tuppers de crema o yogurt".

Las peleas

Alma relató que sí hay peleas pero normalmente son entre una a una y "a morir", expresión que se usa cuando son enemigas las reclusas. Alma explicó que entre todas permiten, cubren los golpes y se cuidan para frenar la pelea cuando llegan las custodias, porque la lealtad entre mujeres es muy importante dentro del penal.

La caminata por el kilómetro

Nos han acostumbrado a ver que al llegar a la cárcel las personas reciben gritos y amenazas que después se convierte en realidad, pero Alma afirmó que esto es diferente; "sí, si te gritan muchas cosas y se acercan a verte, y pues una llega con mucho miedo e incertidumbre, pero al entrar a la estancia te ofrecen comida, agua y las amenazas de los golpes no se cumplen".

Las visitas

Por último, Alma rompió uno de los mitos más grandes acerca de la vida en prisión porque afirmó que las visitas no son en una mesa frente a frente como nos han enseñado a través de las pantallas, sino que son de tres a seis de la tarde y pueden estar en el área de comedor, como en el área de jardín de una forma "más libre".