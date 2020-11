La vasectomía y la lucha contra el machismo

Lainiciará una jornada desin bisturí del 16 al 30 de noviembre, para promover enlasexual y la planificación familiar. Este método es una opción totalmente gratuita para quienes no quieren tenero no desean tener más.





Es un procedimiento que no requiere hospitalización ya que se aplica anestesia local, es de pronta recuperación (alrededor de cuatro horas), es de muy bajo riesgo, no afecta el desempeño sexual y es completamente gratuito en cualquier centro de salud del país. ¿Por qué entonces no hay más hombres con vasectomías?

El machismo: una de las razones

Las razones son varias: el miedo, la desinformación o la indecisión, pero algunos investigadores creen que una razón importante es que muchos mexicanos opinan que la responsabilidad de preocuparse por los métodos anticonceptivos es de la mujer, que es quien se embaraza.

De hecho, la mayoría de las opciones de anticoncepción en el mercado está dirigida a las mujeres, existen múltiples anticonceptivos femeninos, pero masculinos solo existen dos: el condón y la vasectomía.

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid), que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y que tiene entre sus objetivos obtener estadísticas sobre fecundidad en México, solo recaba información del uso de anticonceptivos en las mujeres.

En esa encuesta, incluso, se tiene un apartado especial titulado: "usuarias de la vasectomía", que se refiere al número de mujeres que mantienen relaciones sexuales con hombres que se han realizado la vasectomía, pero la encuesta no incluye el número de hombres que se han realizado esta operación.

Esto sucede a pesar de que la vasectomía es una operación mucho más fácil de realizar, más segura y menos invasiva que la ligadura de trompas (una operación para que las mujeres ya no puedan quedar embarazadas), explica María Luisa Marván Garduño, investigadora del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana (UV), en un artículo publicado en la revista American Journal of Men's Health.

Los mayores mitos:



No solo se trata de que los hombres piensan que es responsabilidad de las mujeres el cuidarse para no tener un embarazo, sino que muchos hombres tienen la creencia de que el someterse a una vasectomía los hará menos "masculinos" o que reducirá su desempeño sexual.

Sin embargo, la vasectomía es una operación para cortar los conductos que llevan los espermatozoides de los testículos a la uretra, donde son expulsados. Pero los espermatozoides no son lo mismo que el semen, de hecho, los espermatozoides representan solamente entre uno y cinco por ciento del semen.

La vasectomía solo hace que se produzca semen sin espermatozoides; pero la consistencia y el sabor del líquido, no cambian. Mucho menos hace que el deseo y el desempeño sexual disminuyan, pues la vasectomía no afecta ninguna función hormonal en los hombres, y son las hormonas las que regulan la conducta sexual.

Por eso, la vasectomía es una excelente opción para aquellos hombres que decidan no tener hijos y que consideren que la plantación familiar es cosa de pareja: hombres y mujeres tienen opciones y responsabilidad sexual.