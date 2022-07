La última partera de Yaxhachén, comunidad en Yucatán

"Tengo 90 años y siento que voy a morir pronto, pero estoy feliz porque he vivido muchos años, he visto muchas cosas, algunas tristes, pero he vivido momentos felices en esta tierra, aunque si no muero también estaré feliz", expresa Bacila Tzek Uc, una mujer maya, la última partera de Yaxhachén, quien es retratada en el documental "Jats´uts Meyah", que en maya significa "hermosa labor".