"La Tusa feminista"

"Me pido perdón por no haberme valorado lo suficiente (...) soporté dolor y traiciones porque me enseñaron que eso era amor, pero entiendo que no tengo ninguna obligación. Sé que soy fuerte, valiente y que puedo estar sin vos, porque me amo, me respeto y ya no tengo miedo. Ahora hago lo que quiero, reconozco el amor verdadero, me cuido a mi y a los que quiero. No más toxiamor con ataduras"