La sacan de la foto por "vestido corto"; Conapred ofrece apoyo

A través de un hilo en Twitter @caroolww relató como las autoridades de la preparatoria UPAEP en Puebla le impidieron tomarse la fotografía de generación ya que las autoridades de la institución señalaron que "era muy corto" y "no había sido revisada antes".

El jueves 26 de Mayo, fue mi foto de graduación, todos llevábamos ropa formal, al llegar a las instalaciones no me permitieron el paso a la foto debido a que mi vestido era muy corto, aquí la foto de mi vestido pic.twitter.com/egR18LWebu — happyn´t carol (@caroolww) June 4, 2022

En el hilo, la alumna explica que ofreció opciones como acomodarse en un lugar de la parte trasera para que no se vieran sus piernas "y no salieran en la foto", pero las autoridades se negaron a pesar de que había muchas otras chicas con vestidos igual de cortos. Así mismo sus compañeras le prestaron un vestido, pero, además de que no era de su talla, se negó a ponérselo porque sabía que no estaba haciendo mal y ese no fue el vestido que había elegido con tanta emoción junto a su madre.

El pasado 3 de junio, su madre y ella se recuperaron con la directora del plantel y aunque le reembolsaron el dinero de la fotografía no le pidieron disculpas ni admitieron su error, a pesar de que ella mostró fotos donde comparaba el largo de su vestido con el de otras compañeras.

CONAPRED le ofrece apoyo

La alumna compartió la denuncia en redes y recibió respuesta por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), quienes le ofrecieron ayuda y vías de contacto para enviar una queja, la chica un correo con su queja a la iniciar Conapred desde el día de los hechos para recibir orientación al respecto; no obstante, aún no ha tenido respuesta.

Hola Carol, si necesitas orientación o iniciar una queja, te dejamos nuestras vías de contacto disponibles. pic.twitter.com/YiknXcFJep — conapred (@CONAPRED) June 4, 2022

Así mismo, en su hilo de Twitter, afirmó que también hubo otras alumnas de la Upaep que pasaron por la misma situación, pero, en algunos casos, se comunicaron con sus familiares para que les llevaran otra ropa y se pudieran tomar la fotografía, y otros jóvenes "sí pasaron con sus vestidos cortos". La escuela es señalada como una de las universidades privadas más conservadoras de la ciudad de Puebla.

Le pedí a mis compañeras si podía tomar foto a sus vestidos como evidencia de que había otras chicas con vestidos iguales o más cortos a las que si les permitieron el paso a la foto de generación (en cuando me autoricen la otra foto la adjunto al tweet) pic.twitter.com/tGtl55puqe — happyn´t carol (@caroolww) June 4, 2022