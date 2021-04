La relación entre veganismo y feminismo va más allá del cuidado del medio ambiente. Para algunas mujeres, se trata de reaccionar y concientizar sobre la relación entre la explotación animal y la explotación del hombre sobre el cuerpo de las mujeres.

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, el veganismo es la "actitud consistente de rechazar alimentos o artículos de consumo de origen animal", pero para las personas veganas es mucho más que eso. De acuerdo con la organización Ética Animal, el veganismo es una forma de vida dedicada a evitar causar daño a los animales:

"El veganismo transmite un mensaje de respeto hacia todos los seres sintientes. Las personas veganas ven a todos los animales sintientes como seres a los que deberíamos respetar, y no como objetos para nuestro uso o consumo", afirman en su sitio web.

La relación entre veganismo y feminismo

Cada día más personas han tomado la decisión de dejar de consumir productos de origen animal, especialmente mujeres. De acuerdo con datos de CNN, tan solo en Estados Unidos el 79% de las personas veganas son mujeres . Algunas feministas afirman que existe una relación entre el posicionamiento político y activismo feminista y el veganismo.

Figuras famosas, como Natalie Portman, se han posicionado abiertamente respecto a la relación entre veganismo y feminismo. En 2019 la actriz dijo frente a muchos estudiantes:

"Solo después de que me volví activa en los problemas de las mujeres, me di cuenta de que mi veganismo estaba relacionado con esos mismos problemas. Los productos lácteos y los huevos no solo provienen de vacas y pollos, sino de vacas y pollos hembras. Estamos explotando cuerpos femeninos y abusando de la magia de las hembras".

Por otra parte, en 2018 la youtuber feminista Anna Kubrick subió a su canal un video en el que explicaba por qué el veganismo formaba parte del feminismo interseccional. "Son los valores patriarcales los que operan de manera sistemática tanto en la explotación animal como en la explotación animal humana", afirma la youtuber.

Lee: Mujeres defensoras de la tierra y el medio ambiente

Ser vegana y feminista

María Fernanda Delgadillo Santos, feminista y estudiante de Derecho, ha sido vegana durante 5 años y afirma que tomó la decisión de hacerse vegana por el amor a los animales:

"Mi abuelo y mi abuela tienen animales, vacas, cerdos, todo tipo de animales. Yo creo que la convivencia con ellos y, a la vez, observar cómo mueren me hizo darme cuenta de la atrocidad que es. Me daba sentimiento verles morir", cuenta María Fernanda.

Aunque su motivación inicial fue el amor por los animales, la estudiante cuenta que estar dentro del movimiento vegano le hizo tener muchas otras razones para seguir siéndolo, por ejemplo, el rechazo a una industria de explotación como la cárnica.

De acuerdo con lo explicado por María Fernanda, la relación entre feminismo y veganismo es compleja, ya que hay algunas corrientes como el feminismo antiespecista que hablan de la relación entre la explotación del cuerpo de las mujeres con la explotación de otras hembras del mundo animal.

Sin embargo, Fernanda afirma que ella no es del todo afín a esta idea, sino que piensa que la relación del feminismo y el veganismo gira en torno a la explotación ejercida por hombres:

"Sí creo que tienen en común [los animales y las mujeres] las relaciones de explotación, como es el hombre masculino, el hombre como sujeto, el que impone por la fuerza su poder frente a la mujer, pero también el ser humano impone esa misma fuerza sobre el resto de las especies", explicó Fernanda. "Creo que, al final, las formas de explotación son las mismas sobre los cuerpos, sobre las vidas. Es la decisión sobre los cuerpos y las vidas de otros y de otras"

Lee: Maquillaje libre de crueldad animal, opciones de marcas mexicanas

El activismo cotidiano de María Fernanda como feminista y vegana consiste principalmente en no reproducir las violencias. "Creo que una cuestión muy importante con el veganismo es que no es solo una dieta, no es solo no comer carne, sino que se relaciona con muchas cuestiones filosóficas en cuanto a que los animales merecen dignidad, cuando se ha creído que la dignidad es exclusiva de los humanos. En este sentido, busco intentar no reproducir discursos y conductas que minimicen o nulifiquen la dignidad de los animales", dijo Fernanda.

Afirma que, como feminista, procura hacer lo mismo: no repetir conductas machistas y tener apertura a conocer e identificar las actitudes machistas. "Como vegana me gusta mucho ayudar a las personas a notar o ser conscientes sobre la realidad de los animales y de por qué el veganismo existe. También lo hago con el feminismo: intentar ayudar a que otras mujeres identifiquen estas conductas y puedan escapar de relaciones de violencia con familiares, con parejas, con quien fuere".

Lee: 5 razones por lo que los derechos de los animales son un tema feminista

Como consejo para las mujeres que desean dejar de consumir productos de origen animal, María Fernanda enfatizó la importancia de atreverse a tomar la decisión e informarse para evitar problemas como la desnutrición. "También, si tienen la posibilidad, acudir con una nutriologa o nutriologo vegano; creo que eso va a hacer mucha diferencia. En internet también hay mucha información y muchos canales de Youtube que te explican cómo sustituir la proteína animal".

Por otra parte, María Fernanda señaló la importancia de asistir con frecuencia a chequeos médicos, al menos en los primeros meses y años, para monitorear la reacción del cuerpo frente al cambio de dieta.

Finalmente, la estudiante resaltó la importancia de tejer redes de acompañamiento e información con otras mujeres, para compartir experiencias y conocimiento