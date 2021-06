La relación entre la pedofilia y la depilación femenina

"Como he mencionado, la pedofilia no es nueva. Sin embargo, los rasgos físicos como una figura pequeña, ojos grandes y lo que es más importante, la falta de pelo, no solo son demográficamente más deseables para el hombre heterosexual, sino que también son categorías pornográficas muy populares. Ello ha crecido con la normalización de tales 'preferencias'. Desafortunadamente, el concepto de feminidad está relacionado con la apariencia infantil, junto con comportamientos como la 'voz de bebé' y la vulnerabilidad de un niño", agregó.