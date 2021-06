La razón por la que no necesitas dejar pasar "un tiempo" para una nueva relación

Estamos acostumbradas y acostumbrados a esperar un tiempo tras una ruptura para iniciar una nueva relación, pero ¿esto es realmente necesario o simplemente es una convención social?

¿Cuánto tiempo debe pasar para que puedas empezar a tener citas nuevamente? Es común que se juzgue a aquellas personas que poco después de vivir una ruptura inician una nueva relación amorosa con otra persona, a pesar de que no existe una regla social que nos diga cuánto tiempo debemos esperar para abrir nuevamente el corazón.

LEE: Claves para saber si tu ligue es un buen compañero

Salir con otras personas al terminar una relación no debería ser motivo de conflicto, contrario a lo que la mayoría de las personas piensan, eso no significa que no hayas amado a tu ex o que no valores el tiempo que pasaste con esa persona.

Estudio revela la verdad sobre el tiempo y las rupturas amorosas

Aunque es cierto que terminar una relación amorosa implica vivir un duelo, también es cierto que los procesos de cada persona son distintos. Una investigación realizada en la Universidad de Binghamton y College London, demostró que los hombres y las mujeres que enfrentan rupturas amorosas lo viven de formas diferentes.

De acuerdo con el estudio, aunque las mujeres se muestran a simple vista como las más afectadas, logran superar las rupturas de forma más rápida, por el contrario, los hombres tardan más tiempo en superar a su ex pareja.

LEE: El amor compañero, una alternativa al amor romántico

Además, se asegura que la superación de las rupturas amorosas puede tardar entre 6 meses a dos años, pero el rango de tiempo varía dependiendo de la personalidad, el contexto y los acontecimientos que llevaron a dar por terminada la relación. Algo fundamental en el proceso es la madurez e inteligencia emocional de cada persona.

Es por ello que no existe una regla objetiva que indique cuánto tiempo debes esperar para comenzar a salir con alguien más después de terminar con tu ex, sin embargo, es importante priorizar tu estabilidad emocional y salir con alguien porque estás preparada emocionalmente para eso y no por miedo a la soledad.









Con información de: Soy Carmín





INUD