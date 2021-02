La publicidad y el vello femenino ¿cómo es que se han roto los cánones de belleza?

Las mujeres de todo el mundo viven regidas por estándares estéticos sumamente estrictos, que construyen la imagen o el estereotipo de belleza. El peso, la talla, el color de piel y el vello corporal son sólo algunos de los cánones que deben cumplirse y el no hacerlo implica inmediatamente un rechazo social. Tal situación es aprovechada por las marcas de todo tipo de productos de belleza para bombardear al público femenino con miles y miles de anuncios publicitarios que refuerzan estos estereotipos.

A partir de la década de 1990, se consolidaron reglas muy específicas en la elaboración de este tipo de anuncios, como utilizar colores en tonos pastel para anunciar productos de higiene íntima, el siempre utilizar modelos de tez blanca, altas, delgadas; y el no mostrar las situaciones reales de los productos, como por ejemplo el bello corporal en los anuncios de productos para depilar.

Pero a lo largo de los años algunas marcas se han revelado contra estos cánones y han lanzado campañas publicitarias que transgreden todas esas reglas.

“Si quieres depilarte, aquí estamos”. Es como, la marca de rastrillos para mujeres, Billie se une a la lista de empresas que mediante su publicidad intentan romper con los cánones de belleza que están estrictamente impuestos a las mujeres de todo mundo. Esto al mostrar a diferentes mujeres con bello en las axilas, las piernas, el bajo vientre e incluso en los dedos de los pies; depilándose de verdad. "La intención de esta campaña es normalizar que las mujeres tienen vello corporal", explicó para AdWeek Georgina Gooley, la cofundadora de Billie. "Es poco realista ver a mujeres con piernas perfectamente depiladas" añadió.

Pero Billie no ha sido la única marca en levantar la voz con la intención de normalizar el bello corporal en las mujeres y principalmente reforzar que tenerlo o no, debe ser una elección individual. Por su parte Nike se sumó a esta causa al promocionar sus sujetadores deportivos con una foto de la cantante Annahstasia en la que la artista mostraba unas frondosas axilas.

Por otro lado, Converse, en colaboración con la marca de moda MadaMe, en el año 2018 lanzó una campaña en la que se mostraba a Lourdes Leon, la hija de la cantante Madonna, modelando, además de la ropa, claramente el bello de sus axilas.





Y no hay que olvidar, como dice Catalina Ruíz Navarro en su libro Las mujeres que luchan se encuentran, el hecho de que las marcas reconozcan la diversidad de los cuerpos “no las hará buenas, tan sólo las hace más justas”. Pero este tipo de mensajes de libertad y empoderamiento de las mujeres sobre su propio cuerpo, no son sólo una declaración en contra de la desigualdad de género, significan un apoyo para las mujeres que tratan de ser ellas mismas, al ver una representación mucho más real de las situaciones que viven día con día. Tal como explica Ruíz Navarro en sus reflexiones sobre la belleza: “Lo que necesitamos no es pasar de un estándar de belleza a otro, es que la belleza deje de estar estandarizada” .