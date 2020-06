La prostitución, la esclavitud de las mujeres

La legalización de la prostitución en México es un gran debate, ya que al legalizarlo se está institucionalizando el sistema de prostitución. La Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (UNODC por sus siglas en inglés ) tiene registrado que existen 225 mil víctimas de trata a nivel mundial, las cuales son esclavizadas por sus proxenetas.

Ante este panorama donde las mujeres son explotadas y sus cuerpos son cosificados ¿la legalización se convierte en una salida para regular la prostitución? En entrevista con Mónica Soto, activista y abolicionista, explicó para La Cadera de Eva los tres enfoques que existen en torno al tema de la prostitución, y por qué, en el enfoque abolicionista se debe acabar con este sistema.

Lee: Padrotes obligan a niñas a bañarse con cloro

Tres enfoques para abordar la prostitución

El primero es el prohibicionista, donde hay una doble moral, se pone al centro el bienestar del "cliente" (en sí serían prostituyentes), se dice lo que se puede o no hacer. Persigue principalmente a las mujeres en prostitución, mujeres menstruantes, es decir que tienen el sexo femenino, aquí no se habla de las trans. En este sentido, Soto aclara que el mejor término para los hombres que pagan por estas mujeres es prostituyentes ya que sin ellos no existiría este mercado.

Lee: ¿Te ofrecieron un buen empleo? ¡Cuidado! Puede ser peligroso

El segundo modelo es el regulacionismo o modelo reglamentarista, donde se ve a la prostitución como un trabajo sexual. "Aquí valdría la pena preguntarnos ¿qué es un trabajo?", enfatizó Soto, "¿vender drogas un trabajo? Es falaz plantear que tendrán derechos laborales. "Este modelo naturaliza, legitima todo el sistema prostitucional, la trata y la esclavitud o explotación sexual", explicó Soto.

Esto lleva a que las mujeres no puedan salir de este sistema y las condena a peores condiciones de vida y de explotación, como es el tema de la tarifa plana, que es "la comida, la bebida y el sexo queda a un mismo precio. En Alemania así se anuncian los burdeles, las mujeres se convierten en un producto más y no están en condiciones de negociar", añadió la activista.





En este sentido, Sonia Yáñez, sobreviviente de explotación sexual, dice para el portal chileno Radio JGM: "Yo pregunto en voz alta ¿Qué derecho tiene una puta? ¿Ser penetrada mil veces por día? ¿Eso es un derecho?...

¿Será que cuando esté menstruando las mujeres prostituidas podrán quedarse en sus casas? ¿O las van a obligar, como a mí cuando fui prostituida, a ponerme un tampón de goma espuma para no manchar con mi sangre a los varones prostituyentes? ¿Eso es un derecho para una puta?".

El tercero es el modelo abolicionista que ve la prostitución como la vulneración de los derechos humanos y sexuales de las mujeres, por lo que se persigue a los hombres prostituyeres para acabar con el comercio sexual como con el proxenetismo y tráfico de personas.

"Como lo dijo Sonia Sánchez, escribió un libro, redes, Ninguna mujer nace para puta. La prostitución es un sistema que se usa como una estrategia de sobrevivencia, en el que se concentran, aprovechan y usan todas las desigualdades. Tiene que ver con la desigualdad entre ricos y pobres".

ARRIAGA, CHIAPAS, 15DICIEMBRE2015.- Ingrid es una mujer que ejerce la prostitución en uno de los tantos cuarterios que hay en esta zona, relata que a partir de la prohibición gubernamental de impedir que los migrantes centroamericanos viajarán en el tren de carga llamado "bestia", la economía local decayó, ya que sus ingresos antes eran de unos 1200 pesos, estos se redujeron un poco menos de la mitad, a los cuales tiene que descontarles 100 pesos de la renta diaria del cuarto en donde ofrece sus servicios. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

El caso de Karla Jacinto

Karla Jacinto es una sobreviviente de la trata, ella relató para CNN que cuando tenía cinco años sufrió abusos sexuales por parte de un familiar. A los 12 años conoce a un joven de 22 años, quien la engaña y le dice que también había sido maltratado.

Tras el primer encuentro comenzaron a salir y se fueron a vivir juntos. Al principio él le daba muchos regalos, después descubrió que era un proxeneta. "Me dijo lo que debía hacer, las posiciones, cuánto debía cobrar, cómo tratar al "cliente" y hacer para que me dieran más dinero", recuerda en declaraciones para CNN.

Además de la explotación sexual, Karla Jacinto fue violentada con brutales golpizas, le llegaron a pegar con una cadena y a quemarla con un hierro. A los 15 año tuvo una hija, con quien la manipulaban, si no hacía todo lo que le ordenaban, le harían daño a a la bebé. Debido a un operativo, la víctima pudo liberarse, ahora es una activista que se dedica dar charlas por todas las escuelas para prevenir que niñas caigan en este tipo de relaciones.

La red de prostitución se aprovecha de los grupos más vulnerables

La activista Soto señaló que en los grupos de prostitución están sobre representados las migrantes, grupos comunitarios, marginales, de quienes se aprovechan para lucrar, por ello el abolicionismo defiende el cuerpo de ser un mercancía, ya que este sistema patriarcal donde pernea la prostitución se cosifica a las mujeres.

Lo que busca el abolicionismo es desmotar una institución patriarcal que es "sistema prostitucional". Aquí Soto lanza la pregunta ¿por qué se parecen tanto las mujeres que desparecen, por qué tienen la misma edad y tienen características símiles?, porque hay consumidores para este mercado, por ello se van otros países. Pero si el prostituyente y las mujeres explotadas saben que lo que está cometiendo es ilegal, ellas tienen más poder sobre él, además, este proceso de abolición hará que cada vez menos hombres consideren correcto hacer uso de la prostitución.

Lee: Prostitución en Tlalpan, sin opción para temerle al coronavirus

En Europa el debate está fracturado en dos partes. Holanda y Alemania donde se cobran hasta 30 euros de impuso por día. "Cambiarle el nombre, en realidad legaliza, legitima, normaliza todo el sistema, el proxeneta se convierte en empleador, el empresario del sexo, los tratantes son los proveedores de la materia prima, no hay forma de conciliar los modelos, si se va a reglamentar como trabajadoras sexuales como si se dignificara, lo que sucede es que se legaliza la prostitución", señaló Soto.

En países como Suecia y Noruega se ejercen las políticas abolicionistas que son reconocidas mundialmente por su política abolicionista, es mejor conocido como "modelo nórdico". Como es de esperarse, dentro del feminismo, la prostitución también ha sido un tema controversial donde existen opiniones divididas. "Sin abolicionismo y feminismo, no hay libertad", aclamó Sonia Sánchez, activista abolicionista.