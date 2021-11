La propuesta del Sistema Nacional de Cuidados en espera

Desde hace un año (18 de noviembre, 2020) la H. Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma y adiciona los artículos 4 y 73 de la Constitución Política para la creación del Sistema Nacional de Cuidados. Este dictamen en lo general refiere que toda persona tiene derecho al cuidado digno y en lo particular, hay una reserva para modificar la fracción V del apartado C con el fin de especificar que este Sistema no va a generar ninguna estructura orgánica nueva, ni presupuesto, por lo que se deberán aprovechar las instituciones que ya existen en los diversos niveles del Gobierno.

Actualmente este dictamen se encuentra pendiente en el Senado de la República; así que seguimos esperando. Mientras tanto, millones de mujeres siguen cuidando todos los días, dentro y fuera de sus hogares y familias, a costa de su salud física y mental; sigue sin ser claro cómo será la estructura de este Sistema, ni si tendrá presupuesto para considerar los cuidados de las diversas poblaciones en las diferentes condiciones y situaciones de nuestro país.

¿DE QUÉ VA EL SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS?

Hace unos días se presentó la Iniciativa para crear la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados, la cual habrá que revisar detenidamente para conocer lo que refiere con respecto algunos puntos importantes, por ejemplo, cuál será la corresponsabilidad que se propone del Estado, del Mercado, de las Comunidades y de las Familias; qué estructura tendrá el Sistema; con base en qué criterios se propone esa estructura; qué condiciones serán consideradas para establecer los servicios de cuidados, dado que no sólo hay un grupo vulnerable, sino varios como lo son las personas con discapacidad, personas adultas mayores, las niñas y los niños, las personas de la diversidad sexual, y muchos otros.

Lo anterior nos lleva a pensar que aún faltan muchos pasos para que concrete este Sistema de Cuidados en nuestro país. Por ello, es importante sumar esfuerzos de los diferentes partidos políticos, de los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas, de los tres poderes, de la Sociedad Civil, teniendo presente en todo momento que los cuidados, que en su mayoría dan las mujeres, son lo que sigue sosteniendo la vida y el sistema económico actual.

Así que seguimos esperando y mientras lo hacemos, sigue sin tomarse en cuenta el reconocimiento, la redistribución, la reducción, la representación, la remuneración digna y la importancia de las relaciones afectivas de los cuidados en los diversos espacios de la vida cotidiana, y por ende, las mujeres seguimos cuidando, sin que el cuidado se considere el centro de la vida.

Luz Galindo

Actualmente, docente de la UNAM. Realizó su estancia postdoctoral en el CEDUA-COLMEX. Sus líneas de investigación son la perspectiva de género, políticas públicas, usos del tiempo, corresponsabilidad social, vida cotidiana y trabajo de cuidados, diversidad familiar y diversidad sexual, nuevas experiencias de ser hombres (masculinidades).

