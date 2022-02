La presión por el 14 de febrero, ¿cómo enfrentarla?

El 14 de febrero es una fecha para celebrar el amor, en México es mejor conocido como el Día del amor y la amistad, en esta época del año las parejas suelen festejar su relación y cariño con regalos, cenas, planes especiales y mucho más, pero ¿qué pasa con las personas solteras?

Mientras para algunos el Día de San Valentín se trata de felicidad, romance y atenciones, para muchas otras personas es un día inundado de sentimientos tristes, especialmente para quienes no tienen pareja.

De acuerdo con expertos, la idealización creada en torno al Día del amor y la amistad provoca que muchas personas se sientan presionadas por festejar el 14 de febrero, o bien, se sientan tristes por no tener una pareja con quien festejar.

La presión sobre el 14 de febrero puede llegar a ser tanta que desencadena problemas relacionados con la depresión, es decir, sentimientos de tristeza que se incrementan durante el Día de San Valentín o días previos a esta fecha.

LEE: "El amor todo lo puede y otros engaños del amor romántico"

De acuerdo con el médico psiquiatra Carlos Alberto Bravo Pantoja, la depresión en San Valentín "no es algo que aparece de la nada, debe existir un antecedente previo de episodios depresivos para que podamos pensar que es esto y no simple tristeza y frustración por no tener pareja".

Debido a lo anterior, las personas que son más propensas a experimentar tristeza, desánimo y hasta depresión en el 14 de febrero son personas que han experimentado recientemente una ruptura amorosa, aquellos que sienten profunda soledad por no tener pareja y las personas introvertidas o poco sociables.

¿Cómo enfrentar la presión por el 14 de febrero?

Las creencias en torno al amor son difíciles de enfrentar, por esoo es normal que para muchas personas el 14 de febrero se convierta en una fecha tortuosa, no obstante, siempre existen opciones para enfrentarlo de una mejor manera, aquí queremos contarte sobre algunas opciones:

1. Pregúntate: ¿por qué hay tanta presión sobre el 14 de febrero?

Muchas veces cuestionarnos sobre nuestras emociones nos lleva a enfrentar el origen de nuestros malestares, la psicóloga Eva Latapi recomienda ser críticos con nuestras ideas del amor y el Día de San Valentín, incluso puedes aprovechar la fecha para hacer un trabajo de introspección sobre tus creencias del amor.

LEE: La relación entre el amor romántico y la violencia contra las mujeres

En uno de sus podcast, Latapi explica el origen del 14 de febrero y la razón por la que para muchas personas es una fecha difícil, si quieres cuestionarte más sobre el Día del amor y la amistad, puedes recurrir a material informativo como el de la psicóloga Eva Latapi.

2. Planea cosas con tus amistades

No te olvides de que, al menos en México, el 14 de febrero también es una fecha para celebrar la amistad, así que pon manos a la obra y planea una salida con tus amigas o amigos.

También puedes celebrar el amor familiar y hacer planes con tu mamá, tus primas o cualquier otro familiar que quiera unirse al festejo del amor.

LEE: El amor compañero, una alternativa al amor romántico

3. Toma un taller sobre amor romántico

El 14 de febrero también es una fecha para reflexionar sobre el amor, por lo que muchos grupos suelen abrir espacios de discusión como talleres o mesas de diálogo. Pasar el 14 de febrero deconstruyendo al amor romántico no suena nada mal.

4. Una cita contigo misma

Si a alguien debes amar es a ti misma, así que no te sientas mal si no tienes pareja para festejar el Día de San Valentín, recuerda que te tienes a ti misma. Armate una cita contigo misma y consiéntete, es una buena fecha para apapacharte.

Con información de: Diario Femenino