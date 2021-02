La prensa de nota roja, fuente de datos de violencia: Salguero

47% por ciento de las mujeres mueren por crimen organizado y 21% por violencia familiar, informó María Salguero, creadora del mapa de feminicidios, en el Foro Equidad de Género 2020 organizado por el grupo He for She del Tec de Monterrey.

En su ponencia María Salguero presentó datos sobre los feminicidios en México y compartió que sus datos los saca de notas periodísticas y de la información que le comparten.





“La nota roja es la única fuente de datos abierta de violencia que tenemos a nivel nacional. Existen otros medios que profundizan en las investigaciones y por ellos sabemos lo que está pasando”.

En cuanto a las formas de asesinato, se registró que un 48% es por armas, 21% nos se sabe, 7% golpes y el resto s difícil conocerlo ya que son arrojadas a los barrancos y no se sabe la forma en cómo murieron.

El crimen organizado

Durante la pandemia, Salguero registro las amenazas de los cárteles hacia las mujeres y expuso algunos de los casos.

Uno de ellos fue el de una mujer que fue violentada por uno de los cárteles, pero decidió acudir con Hipolito Mora, defensas comunitarias, porque no confían en la policía, después fue asesinada.

Lee: Los cuerpos de mujeres son utilizados para enviar mensajes: Salguero

Para la geofísica, los componentes de la violencia son:

-Una gran violencia para causar la muerte

-La exposición el cuerpo en lugares públicos, con mensajes sobre el cuerpo o colocados sobre él, los cuerpos son encontrados con manipulaciones humillantes y denigrantes para las mujeres, para su comunidad y para el grupo de pertenencia.

-Violencia sexual

-Los cuerpos a últimas fechas se usan para mandar mensajes a los rivales

En la conferencia, Salguero compartió que a veces es difícil dar seguimiento a su mapa ya que es ella quien lo financia, pero dentro de sus planes está meterlo a convocatorias para buscar apoyo. Además, invitó a las estudiantes que la vieron a seguirla en su Instagram para que vean cómo ha aplicado su SuPerraDistancia.

Lee: “Estoy entre las 100 mujeres más poderosas de Forbes pero desempleada"