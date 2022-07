La película que querrás ver con tu mamá: "Todo en todas partes al mismo tiempo"

¿La relación con tu mamá es de amor odio? En el fondo sientes que te cuesta trabajo perdonarla, ya sea porque no deja de decirte que estás gorda, critica a tu pareja o deja pasar abusos o agresiones hacia ella o hacia ti. Vas amar la película: "Everything everywhere all at once" o traducida al español "Todo en todas partes al mismo tiempo" bajo la dirección de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, mejor conocidos como "Los Daniels".

Parte del póster de la película (¿a poco no está increíble?)

La obra retoma el concepto del multiverso a través de la cotidianidad, en el fondo tiene un argumento que visibiliza la complicada relación que suele darse entre madres e hijas, incluso se hizo un trend en TikTok sobre los "mommy issues", es decir, los problemas con las mamás.

"Después de ver la peli me quedé con sentimientos encontrados, al final descubrí que no he sido capaz de perdonar a mi mamá, por qué no sé, creo que me he comprado la idea del amor romanizado de las madres, que siempre serán buenas, harán pasteles y galletas y no. Mi mamá es dura, siempre está apurada y todo el tiempo nota si engordé o no, así como la de la peli", nos cuenta Gaby.

"Everything everywhere all at once" tiene muchos momentos, de comedia, risa, tension, incluso de tristeza.

"Al final lloré", dice Gaby. También han surgido diversos textos en portales que cuentan sus experiencias al ver la película con sus madres: "La hice sentarse en el sofá de su casa mientras yo estaba en el mío, y la miraba con los mismos ojos vidriosos por FaceTime. "Está bien, mamá", le dije, "¿cuál es el mensaje de Todo, en todas partes, todo a la vez ?", escribe Scaachi Koul en BuzzFed.

Incluso en TikTok las publicaciones hablan sobre estos "mommy issues", "problemas con las mamás": "Me dijeron que iba a llorar con una película en donde dos hombres peleaban por meterse el trofeo en el (trasero) y no ls creí, pero terminé llorando porque la piedra mamá se tiró tras la piedra hija".

"Esta película es fuerte cuando tu mamá quiere morir antes de estar contigo".

LA TRAMA

Jobu Tupaki, la villana principal de la película, ha sido capaz de ver el multiverso, es hija de Alpha Evelyn (Michelle Yeoh), el personaje central, quien rompió el cerebro de su hija (Jobu Tupaki en un universo y Joy en otro) tras infinitas posibilidades inherentes en diferentes universos.

El tiempo de la película transita en diferentes universos y dimensiones, sí así como describe Stephen Hawking en Breve historia del tiempo.

La escena donde la madre quiere que su hija explore los diferentes universos con su mente y después éste se fragmenta, hace que se vuelva más poderosa, es una metáfora sobre abuso de los padres o madres, cuando buscan que sus hijos experimenten todo y sean casi perfectos.

Jobu Tupaki , al tener la posibilidad de ver todos los universos, tuvo diversas experiencias pero no le eran suficientes, entonces decidió guardar todo en una dona a la que se podía adherir y al entrar, ella desaparecería. ¿Por qué querer desaparecer cuando tienes todo? Bueno, caso todo, menos la aceptación su madre.

La historia de Jobu Tupaki se conecta con la vida del presente de Joy quien es lesbiana y no se siente aceptada por su madre, o sea, Jobu Tupaki y Joy son la misma persona pero en diferentes tiempos , en una de las escenas Joy decide irse, y su madre, le da un discurso que te hará sacar la lagrimita Remi si es que también atraviesas por "mommy issues".

"A lo mejor hay algo allá afuera, nuevos descubrimientos que que nos harán sentir un pedazo de mierda, algo que explique por qué me sigues buscando, después de todo el ruido y por qué, no importa, yo estaré aquí para ti, yo siempre, siempre estaré aquí para ti"...

¿No es así? En algunas relaciones, pese a la conexión difícil que tengamos con nuestras madres, siempre hay una búsqueda de aceptación... La película tiene diferentes momentos que te harán conectar don ciertas etapas de tu vida, aunque para quienes la relación con su mamá ha sido complicada, ver esta obra de "Los Daniels" es una forma de tocar esa herida que muchas veces queremos evitar.