La ola de denuncias de acosos sexual que arruinaron a Boris Johnson

A partir de una acusación de acoso sexual en el que se vio involucrado Chris Pincher, un parlamentario conservador cercano a Boris Johnson, los ministros de Economía, Rishi Sunak, y de Salud, Sajid Javid, presentaron su dimisión.

Johnson se vio inmerso en una crisis que derivó en una ola de renuncias, en un plazo de 24 horas, presentaron su dimisión más de 40 viceministros y otros altos cargos ya que alegan haber perdido su confianza en el primer ministro para llevar las riendas del país.

Tras resistirse a la posibilidad de abandonar el cargo, Johnson anunció la tarde del 7 de julio (hora local) que renunciaría como líder del Partido Conservador, pero seguirá en su puesto hasta que se elija un nuevo líder conservador para que tome su puesto.

El origen de la crisis

El 30 de junio, el diario británico The Sun publicó que el subjefe de la bancada del Partido Conservador en el Parlamento, Chris Pincher, había tocado a dos hombres en un club privado en Londres.

Pincher renunció inmediatamente, pero días después medios británicos publicaron información sobre al menos otros seis casos de supuesta conducta sexual inapropiada por parte de Pincher ocurridos en los últimos años.

Pincher, quien fue suspendido por el Partido Conservador, ha pedido disculpas y ha dicho que cooperará plenamente con las investigaciones sobre su conducta y que está buscando "apoyo médico profesional".

¿Por qué está implicado Boris Johnson?

Aunque Johnson no es quien ha incurrido en conductas sexuales inapropiadas, Pincher había sido nombrado en ese cargo por Johnson en febrero de este año. Debido a las acusaciones contra Pincher, se está cuestionando el buen juicio de Johnson, así como la transparencia con la que el gobierno manejó el caso.

El pasado 1 de julio, la oficina del gobierno le dijo a la prensa que Johnson no sabía que hubiera acusaciones contra Pincher antes de su nombramiento.

Sin embargo, el 4 de julio, el portavoz del mandatario dijo que Johnson conocía "acusaciones que fueron resueltas o no progresaron hasta la fase de queja formal" y que no se había considerado apropiado detener el nombramiento de Pincher debido a "acusaciones no sustentadas".

Ese mismo día, se reveló que Johnson había sido informado de una queja formal sobre el "comportamiento inapropiado" de Pincher mientras éste trabajó en el Ministerio de Exteriores entre 2019-2020, según información de la BBC.

Esta queja llevó a un proceso disciplinario que confirmó que sí hubo un comportamiento inapropiado.

Posteriormente, en una entrevista con la BBC, Johnson dijo:

Hubo una queja que me hicieron llegar a mí específicamente... fue hace mucho tiempo y me la presentaron de forma oral. Pero eso no es excusa, yo debí haber actuado a partir de ella.

Quienes han renunciado a sus cargos explican que las respuestas de Johnson a las acusaciones de Pincher han cambiado progresivamente a medida que han ido surgiendo otros elementos, por lo que ya no confían en su juicio.

APVB