¿La nueva función de WhatsApp protege a los infieles?

Los servicios de mensajería no solo sirven para conectarnos con personas de nuestro trabajo, escuela u otros espacios, también sirven para hablar con las personas que amamos, para crear lazos de confianza y hasta para ligar. Por eso, aplicaciones como WhatsApp son constantemente utilizadas para mantener relaciones prohibidas e infidelidades.

Una nueva función de WhatsApp ha despertado la preocupación de muchas personas, porque afirman que la actualización protegerá a los infieles. La aplicación está agregará la eliminación automática de los mensajes con el fin de asegurarse que sus usuarios puedan obtener total privacidad en sus conversaciones.

Lo que WhatsApp ve como una oportunidad para asegurar la privacidad y seguridad de los usuarios, otras personas lo han interpretado como una herramienta más al servicio de la infidelidad. Las personas disgustadas por la eliminación automática de los chats señalan que esto promoverá aún más los casos de infidelidad que ocurren dentro de la aplicación.

¿Cómo funcionará?

La forma en la que la eliminación automática de mensajes funcionará es realmente sencilla, la aplicación permitirá configurar temporizadores de autodestrucción de todos los chats, en otras palabras, todos los mensajes se eliminarán automáticamente después de un periodo elegido por cada usuario.

Esto tiene la finalidad de que los usuarios puedan obtener total privacidad en sus conversaciones y puedan ser ellos mismos quienes decidan cuánto tiempo darán a la destrucción de los chats.

Los dirigentes de la aplicación han notificado que se han añadido dos nuevas duraciones para mensajes que desaparecen: 24 horas y 90 días. Esto quiere decir que ahora el usuario puede elegir entre cuatro opciones en total: 24 horas, 7 días, 90 días o Off.

"Decidir cuánto dura un mensaje debe estar en tus manos", dijo WhatsApp.

¿Esta función realmente protege a los infieles?

Aunque muchas personas aseguran que esta nueva función de WhatsApp apoyará a los infieles, lo cierto es que la infidelidad va mucho más allá de los mensajes de texto.

Si bien las relaciones extramaritales pueden mantenerse gracias al uso de plataformas de mensajería vía Internet, la realidad es que se trata únicamente de una herramienta, esto quiere decir que no importa si tienen o no tiene Whatsapp, así como no importa cuánto duren los mensajes en el dispositivo móvil, quien quiere ser infiel buscará la manera de llevarlo a cabo.

Pero, ¿tú qué piensas sobre esto?

