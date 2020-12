La navidad para las enfermeras, ¿cómo es estar lejos de casa?

"No hay celebración, ni un abrazo con los compañeros, sólo estaremos deseando que tanto nuestra familia como la de nuestros compañeros se encuentren bien, eso es lo importante, encontrarnos bien de salud", dijo a La Cadera de Eva Mariana Gisel Armenta Canedo, enfermera que cubre el área de covid.

Debido a la situación actual, para las enfermeras pedir un día "no es la opción". Las razones son la pandemia y el alto contagio del personal médico. Gisel fue una de las contagiadas junto con su pareja, regresar al hospital fue difícil para ellos, sin embargo, lo hicieron para hace frente a la pandemia por covid-19. Aunque esta navidad no podrá celebrarla, para ella lo más importante es agradecer la salud.

"Esta navidad voy a pasarla trabajando porque tengo compañeros que están en área covid pero acaban de salir con un resultado positivo, entonces eso nos deja al área sin recursos y no podemos estar moviendo a todos los compañeros al área covid, porque las demás áreas también necesitan personal", explicó Gisel.

Por otra parte, Josefina Maldonado, enfermera en el área de urgencias pediatría covid, dijo en entrevista para La Cadera de Eva que "por la contingencia hay falta de personal, muchos compañeros están de incapacidad, otros no han regresado desde la contingencia por la edad, entonces el número de trabajadores se reduce y en la noche mucho más", explicó.

Josefina Maldonado

"En las fechas importantes tengo que ausentarme"

Josefina Maldonado ha tenido que limitar el contacto con sus dos hijos y aumentar la limpieza del hogar. Afirma que su hijo de 22 años y su hija de 20 están preocupados por ella, porque es hipertensa y debe atender a pacientes con covid.

En las fechas de celebración, Josefina estará en el hospital. "Me toca trabajar el 24 y el 31 porque como tenemos guardias fijas y yo trabajo los jueves, me tocan los dos días", contó la enfermera del área de pediatría, quien trabaja en el turno nocturno.

Esta no es la primera vez que Josefina trabajará en Navidad, afirma que es parte de su responsabilidad como enfermera y que sus hijos lo entienden ahora que son mayores:

"Como les digo a mis hijos, ustedes me conocieron así, yo desde antes de casarme ya trabajaba, antes de ser mamá yo ya trabajaba, entonces pues ellos desde chicos han visto que a veces en fechas importantes tengo que ausentarme", señaló.

La enfermera Maldonado enfatizó que su trabajo la hace feliz y que, para ella, estar viva y poder trabajar esta navidad es una bendición:

"Lo que hago lo hago porque me gusta, porque ayudo a otras personas que en esos momentos necesitan de mi apoyo [...]. A lo mejor en este momento no nos vamos a poder abrazar, pero el hecho de que estemos vivos yo creo que vale mucho más que un abrazo", dijo.

"Hay gente que en ese momento está sufriendo y necesita nuestra ayuda, yo creo que es una bendición poder ayudarles", agregó.

Cuando mamá está lejos de casa en Navidad

Para los más pequeños del hogar la navidad es una fecha mágica y emocionante por los regalos y por la convivencia familiar, pero "cuando eres hija de una enfermera, la convivencia no siempre es posible o duradera" afirma Itzel Díaz, hija de una enfermera.

"Ahora que estoy más grande entiendo que se necesitan enfermeras todos los días del año, y aunque de chiquita me sentía triste porque mi mamá no estaba en fechas como Navidad ahora me siento muy orgullosa de ella, de su sacrificio por los demás. En estos tiempos tan complicados me siento orgullosa de que mi mamá es enfermera, es una heroína", dijo en entrevista para la Cadera de Eva.

La enfermera Josefina Maldonado cuenta que cuando eran pequeños sus hijos sentían su ausencia en fechas como Navidad, pero conforme fueron creciendo lo entendieron. Además, dijo que el apoyo de la familia para las enfermeras es fundamental:

"El apoyo de la familia yo creo que es importante para que uno se sienta a gusto en el trabajo y no salga una con culpa de que los dejamos o que no estuvimos con ellos", expresó.

Trajes de protección con un toque navideño

A Gisel y sus compañeras enfermeras del área covid les pareció una buena idea ponerse gorros navideños sobre el traje de protección blanco que siempre portan, para animar un poco a los pacientes con coronavirus que están conscientes.

Compañeros de Gisel con trajes de protección

"En lo personal, aunque voy a estar trabajando y lejos de mi familia, me siento agradecida de estar viva y de estar trabajando. Sé que en este momento, hay personas que me necesitan y voy a estar ahí con ellos", dijo Gisel, recién egresada de enfermería.

Gisel extrañará pasar la navidad con su familia, entre los que se incluía su hermano, quien falleció este año, "yo sé que si él estuviera aquí estaría orgulloso de ver lo que estoy haciendo", agregó.

"Todos debemos estar agradecidos de que estamos vivos un día más y que tenemos salud [...] vamos a salir de esto, México aunque es un país muy necio a veces, es un país muy fuerte. Todos vamos a superar esto [...] Hay que agradecer que hay un trabajo, un ingreso ,un pan en la mesa y hay vida", dijo en la entrevista.

Se calcula que en México hay aproximadamente 476 mil profesionales de enfermería, aproximadamente 3.9 enfermeras por cada mil habitantes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 85 % del personal de enfermería está conformado por mujeres.

Lee: Mujeres están en la primera y última línea de batalla vs el covid-19

Las enfermeras dedican su vida a la atención de las enfermedades en hospitales y clínicas sin importar la fecha o celebración, porque las enfermedades y emergencias no se detienen ni en Navidad. La crisis sanitaria actual las ha obligado a dar un extra en el trabajo, pues también deben implementar medidas de seguridad en casa.

Enfrentar el covid recién egresada y estar lejos de la familia

Mariana Gisel Armenta Canedo es una enfermera que trabaja en Saltillo Coahuila y forma parte del equipo que atiende el covid en su institución. Se encuentra lejos de su familia (papá, mamá, dos hermanas y sobrinas) desde que decidió mudarse a Saltillo, donde estaban contratando enfermeras.

Gisel Armenta Canedo como recién egresada

Cuando la pandemia fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) Gisel era pasante en un centro de salud, por lo que no tenía un contacto directo con los pacientes infectados de coronavirus. Al pasar de los meses el destino la llevó hasta el covitario en el que hoy trabaja.

"En septiembre me decidí a venir a Coahuila", cuenta en entrevista para La Cadera de Eva, "ver la realidad es otra cosa, desde el momento en que te enseñan a ponerte el traje de protección personal".

Tras obtener su primer trabajo formal Gisel estuvo un mes en ginecología y un mes en medicina interna, hasta que un jueves su supervisora le avisó que al día siguiente le tocaría entrar al área covid. "En ese momento te entra un nervio impresionante porque no te sientes lista para entrar a un área tan fuerte y tan pesada", declaró.

Enfrentarse al coronavirus siendo una enfermera recién egresada no ha sido sencillo, especialmente acostumbrarse a las medidas que deben tomarse cuando se atiende de manera directa a los pacientes infectados por covid-19.

Lee: A un mes de jubilarse como enfermera, Ismaela murió de covid

"Los primeros tres días terminé rendida, sudé demasiado, el traje quedó húmedo. Con el tiempo te vas adaptando al traje pero el trabajo sigue siendo el mismo [...] es una realidad muy triste y muy pesada porque te encuentras con pacientes que ya están hundidos en la depresión porque llevan días sin saber de su familia", dijo.

Gisel con traje de protección

Gisel afirma que se siente feliz y satisfecha de estar trabajando, pero también experimenta tristeza al estar en contacto con la situación de sus pacientes:

"Al mismo tiempo que te emocionas porque ves a los pacientes que se recuperan, te entristece saber que aunque hay muchos que lucharon a más no poder, no van a poder pasar estas fechas con su familia ", señaló Gisel.

La salud como lo más importante

La médico radiólogo Carolina Lazo tuvo la suerte de obtener sus vacaciones en fechas navideñas, acostumbra a pasar las festividades con su hermano, su abuela, sus papás y sus tíos. En otros años ha trabajado durante navidad y afirma que, contrario a lo que se puede pensar, son fechas donde tienen mucho trabajo.

"No es tan malo como pareciera, ahorita siento que es un poco más fuerte por la situación del covid, está muy controlada, el hospital está lleno y cualquier tipo de pequeño festejo que se pudiera realizar no se va a poder", dice sobre su experiencia trabajando en las festividades.

Lee: Ruth Haro: la enfermera que retrata el covid en los hospitales de León

La médica lleva días de vacaciones en su casa, cuidándose para poder visitar a su familia en Navidad, todo dependerá del resultado de una prueba que se realizará para saber que no porta el virus y que no hay riesgo de contagiar a su familia.

"Es un momento difícil y duro para todos, es algo que la mayoría no habíamos vivido. Una enfermedad nueva para todo el mundo, pero creo que las medidas que se han tomado como son la sana distancia y evitar ir a reuniones son muy buenas y que tenemos que seguir aguantando un poco más aunque es difícil para todos", comentó en entrevista para La Cadera de Eva.

Carolina afirma que lo más importante debe ser cuidar nuestra salud y aprender de la situación por la que el mundo está atravesando: "Creo que debemos aprender a ser solidarios con el trabajo de los demás y así salir adelante".