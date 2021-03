La muerte de las mujeres que no fue por covid

Se acerca el día en que las mujeres de todo el mundo tomamos las calles para exigir justicia, igualdad y derechos. El año pasado hicimos nuestra primavera violeta, este 2021 es distinto, nos ha pegado otra pandemia. Esta columna es para honrar a todas aquellas mujeres que a consecuencia directa o indirecta de la COVID 19 perdieron la vida.

La crisis sanitaria se ha llevado a madres, hermanas, hijas, tías, primas, sobrinas y amigas. Para muchas de ellas quedarse en casa no fue opción, se convirtieron en heroínas pues acuerdo con cifras de la ONU en nuestro país hay casi 500 mil personas que se dedican a la enfermería con un grado técnico o especializado, de las cuales, 79% son mujeres y 21% son hombres. También el 52% de las y los médicos son mujeres, sin embargo y a pesar de ser heroínas también muchas de ellas perdieron la vida. Hablar de adultas mayores es hablar de precariedad de atención médica, cuidados personales y asistencia.

Sin embargo no todas las mujeres que han perdido la vida ha sido resultado de haber contraído el virus, muchas otras y de las que no hablamos son aquellas que han sufrido la falta de capacidad de atención de las instituciones de salud y que padecen alguna otra enfermedad crónica, pues se han desatendido otros padecimientos que no sean covid 19.

El impacto de la pandemia ha sido notablemente diferenciado tanto al interior de los hogares como fuera de ellos, en los hospitales y centros sanitarios, en el trabajo y también en la política. Sabemos no solo en México sino en el mundo, las mujeres somos más pobres que los hombres, factor importante para la sobrevivencia de las mujeres pues, la principal medida para atender la crisis sanitaria ha sido el aislamiento provocando el desempleo y el aumento de la violencia en los hogares ya que las niñas y mujeres se ven obligadas a convivir todo el tiempo con sus maltratadores y agresores.

La falta de enfoque de género en todos los ámbitos (público y privado) y la falta de incorporación de estándares de tratados internacionales en materia de igualdad ha dado como resultado una crisis de derechos humanos para las mujeres. Hoy en México y a pesar del confinamiento 11 mujeres al día siguen siendo víctimas de feminicidio. Actualmente las mujeres no solo enfrentamos la pandemia por la covid-19 sino también esa pandemia que nos aqueja desde hace décadas, las violencias en todos los ámbitos.

Este 8M es distinto muchas saldremos y tomaremos las calles, otras desde casa, muchas más desde los espacios digitales y aunque no se escuchen todas nuestras voces, porque desde la tumba no se puede gritar, seguiremos luchando por las que están, por las que ya no están y por las que aún no llegan.

