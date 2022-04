La llevan a "jurar" a la iglesia para no regresar con su ex

En TikTok se volvió viral un vídeo donde una madre y un padre de familia llevan a su hija adolescente a "jurar" a la iglesia que no regresaría con su ex novio. En el vídeo de nueve segundos, se observa como la familia lleva a su hija al altar, frente a los santos, obliga a la joven a persignarse y pedir por no regresar con su exnovio.

En el video titulado "Medidas desesperadas", un joven cuenta como una conocida fue obligada por sus padres a jurar ante la iglesia que no regresaría a su relación pasada.

En las iglesias católicas, estos actos son muy comunes. La tradición exige a la persona acercarse al templo o santo solicitando y jurar que no cometerá una acción en particular.

APVB