La ley del hielo, ¿por qué es una forma de ejercer violencia?

A todas y todos nos han aplicado alguna vez la famosa ley del hielo, muy seguramente también la aplicaste en alguna ocasión. Se trata de dejar de hablar con una persona para ejercer un tipo de violencia, presión o manipulación.

Aunque en muchas ocasiones optamos por el silencio cuando nos encontramos enfrentando un desacuerdo con alguien, la ley del hielo no es igual a este silencio respetuoso y responsable ante las opiniones de otras personas. Especialmente cuando se trata de relaciones de pareja, la ley del hielo se utiliza para manipular a la otra persona

Un castigo pasivo-agresivo

La ley del hielo es una manera pasivo–agresiva de enfrentar las situaciones. Sin mencionar que no resuelve los problemas y peor aún, puede acarrear consecuencias irremediables para quien lo sufre.

Se trata de una guerra fría psicológica generalmente usada para acabar (o ni siquiera empezar) una discusión, es una táctica unilateral y tirana de parte de quien aplica el silencio. No es más que una manipulación encubierta, toda vez que se justifica con frases como "me alejo para no entrar en discusiones acaloradas" o "mejor me callo porque si hablo voy a arrepentirme", o "ni te ignoro".

Cuando no admitimos más palabras del otro estamos cortando radicalmente la posibilidad de aclarar malentendidos, puntos de vista, opiniones, enojos o reclamos. También, la ley del hielo es una muestra de debilidad y de abuso de poder de parte de quien calla. Aunque parezca lo contrario, el silencio como castigo conlleva un alto nivel de violencia con el otro, sea en las relaciones de pareja o interpersonales.

¿Cuáles son las consecuencias de la ley del hielo?

De acuerdo con el sitio de psicología online Psico.mx, cuando los castigos de silencio se convierten en una práctica habitual nos encontramos frente a un problema que esconde muchos otros. Las características personales de quienes hacen uso de la ley del hielo son: intolerancia a la réplica, conductas tiranas, competencia permanente, uso abusivo del poder y tendencia a la manipulación.

"Cuando una persona nos aplica la "Ley del Hielo", es decir que nos ignora o no nos habla a pesar de seguir conviviendo en el mismo espacio, puede que las bases emocionales sobre las que nos sostenemos empiecen a tambalear", afirma el sitio especializado en psicología.

Las consecuencias que puede enfrentar la persona que padece la ley del hielo son la frustración, baja autoestima, confusión, autoculpabilidad, incomprensión, incluso llegar a enfrentar depresión.

Por ello, antes de aplicarle la ley del hielo a alguien, piensa en todas las formas en que podrías lastimarle. Lo mejor siempre es tener un diálogo respetuoso y tolerante, apela a la comunicación efectiva.





Con información de: psico.mx





INUD