La lección feminista detrás de la polémica entre Belinda y Danna Paola

Las redes sociales se volvieron locas cuando las artistas Danna Paola y Belinda, subieron fotografías a internet usando el mismo vestuario. Los seguidores de ambas iniciaron una suerte de batalla, donde incluso se vio involucrado Christian Nodal, actual prometido de Belinda.

Entre las mujeres existe una regla no escrita que dicta que es vergonzoso utilizar el mismo atuendo que otra mujer. Es por ello que muchas veces escoger un vestido para ir a una fiesta se convierte en toda una misión, porque ninguna quiere llegar portando la misma ropa que otra mujer.

Las y los internautas, bajo la lógica de competencia entre mujeres fomentada y sostenida por el patriarcado, iniciaron una guerra virtual para decidir a qué mujer se le veía mejor la prenda, en la discusión también hablaron sobre cuál de ellas era más guapa o cuál de ellas tenía más talento.

Un mensaje de empoderamiento femenino

A pesar de la lluvia de críticas, Danna Paola aprovechó para enviar un mensaje conciliador, en una entrevista con la periodista Linet Puente, transmitida en el programa Ventaneando.

La ex actriz de Élite, enfatizó que no hay necesidad de crear competencia entre mujeres y continuamente enfatizó lo bien que el vestuario se le veía a Belinda. De esta forma envío un mensaje contundente de empoderamiento femenino que apela al reconocimiento del trabajo de otras mujeres y no a la competencia.

"Es que a mí me da mucha risa. Yo digo, ¡Joder! ¿Pero cuál es el afán de querer competir?", dijo Danna.

En la misma entrevista Danna Paola expresó su admiración por Belinda y por la trayectoria que tiene en el mundo del entretenimiento."Yo la verdad la respeto, la admiro por ser la mujer que es, por la trayectoria que tiene", dijo la cantante.

Durante la entrevista, la cantante de "Mala Fama" negó haber estado limitada para escoger ese vestuario o que haya "hecho un berrinche" para vestirse igual que Belinda, como se publicó en algunos medios de comunicación. "A mi nadie me prohibió nada. Yo soy quien maneja mi imagen, con un gran equipo detrás", aseguró.

