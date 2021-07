La lección de salud mental de Simone Biles

La estadounidense Simone Biles era una de las gimnastas favoritas para arrasar con las medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero este lunes 26 de julio anunció que se retiraría de las competencias por razones de salud mental.

Simone Biles es la gimnasta más premiada del mundo, por lo que se esperaba mucho de ella para estos Juegos Olímpicos. Mientras el equipo estadounidense de gimnasia disputaba la final, Biles decidió salir de la competencia argumentando que no se sentía mentalmente preparada para seguir compitiendo.

Simone Biles, fotografía tomada de internet.

De acuerdo con diversos medios de comunicación, Biles confesó que no podía seguir compitiendo porque no se sentía lo suficientemente confiada con ella misma. Según The New York Times, la gimnasta dijo:

"Sentía que todavía lo estaba haciendo por otras personas" y "Me duele el corazón, porque de alguna manera me han quitado de hacer lo que amo por complacer a otras personas".

Las declaraciones de Simone Biles resonaron en redes sociales, donde se abrió la discusión sobre la importancia de priorizar la salud mental individual, a pesar de las expectativas que el mundo coloca sobre determinadas personas.

Simone Biles, campeona mundial de gimnasia se retiró de lo que representa los juegos más importantes en el mundo deportivo, priorizando su propia salud mental, cuestión por la que muchos la criticaron, pero muchas otras personas también reconocieron su valentía.

A pesar de las cosas que se esperaban de ella a nivel mundial, la gimnasta abandonó la competencia, pero la lucha contra las expectativas del mundo no es algo nuevo en Simone Biles, quien en el pasado pidió que no la comparan con deportistas como Michael Phelps o Usain Bolt. "No soy la próxima Usain Bolt, soy la primera Simone Biles", dijo la gimnasta

La presión y violencia en el deporte

Contrario a lo que se piensa, el deporte no es un espacio libre de violencia, en este se presenta desde la violencia física y psicólógica hasta la violencia sexual. También se presenta el machismo, la Xenofobia y la violencia contra la comunidad LGBT.

Constantemente la salud mental de las y los deportistas está determinada por la presión y la violencia en sus espacios de entrenamiento y competencia. Algunos estudios han destacado que la violencia psicológica en el deporte, ejercida ya sea por entrenadores o compañeros, termina por minar la autoestima y la moral de las y los deportistas. Por otra parte, también se ha señalado la presencia de manipulación dentro del ámbito deportivo.

Es importante señalar que Simone Biles es una de las 250 gimnastas que fueron abusadas sexualmente por Larry Nassar, antiguo médico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos que actualmente se encuentra en la cárcel tras ser declarado como el responsable por el abuso infantil de decenas de niñas gimnastas.

Aunque la gimnasta no ha hablado de esto último en específico, mucho se especula en redes sociales sobre los fantasmas emocionales de la infancia de Simone Biles, sobreviviente del abuso sexual. Al abuso además se suma la presión a la que se enfrentan los deportistas de alto rendimiento y las expectativas que sus naciones y el mundo entero coloca sobre ellas.

Simone Biles no es la única deportista hablando sobre la salud mental

Pero Simone Biles no es la única deportista señalando la importancia de prestar atención a la salud mental en el deporte, en mayo la tenista Naomi Osaka se retiró del abierto de Francia por salud mental, la deportista se negó a seguir padeciendo y prolongando su problema de ansiedad por continuar compitiendo.

Con su retiro del abierto en Francia Naomi, una de las mujeres deportistas mejor pagadas de la historia, envió un mensaje contundente sobre la importancia de priorizar la salud mental por sobre los logros deportivos.

También, en 2019 la corredora Mary Cain decidió dejar de dañar su salud mental por competir bajo las instrucciones del entrenador Nike Alberto Salazar. Fue así como se retiró temporalmente del deporte.

