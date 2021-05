La invisibilización de las dobles; ella es la de la reina Isabel

¿Quiénes son las mujeres que trabajan como dobles? ¿Quién la mujer que dobla a la reina Isabel y cómo surgió su papel?

Aunque no lo creas hasta para tener un personaje de doble, las mujeres han sido discriminadas y rezagadas.

En la primera entrega de Transformers (2007) hubo 13 dobles de conducción y todos eran hombres. En Transformers: la era de la extinción (2014) hubo 25, dos eran mujeres. En Transformers: el último caballero (2016) hubo 13. Una era una mujer.

Esto causó indignación entre las asociaciones de dobles se incrementó en el rodaje de Bumblebee ("Abeja"), donde se requerían 11 dobles de conducción. Siete tenían la clasificación de ND ("nondescript", o sea, sin descripción), que indica que el personaje es un extra que no tiene un sexo específico. Pero, sin embargo, todos los trabajadores de ese día, los catorce, eran hombres.

Y uno de ellos llevaba peluca para aparentar ser mujer.

En Hollywood las mujeres que trabajan como dobles ya se han quejado sobre este tipo de discriminación. No se le requiere para trabajos de dobles ND (no description), son relegadas para hacer escenas de mujeres.

A menudo, las escenas de acción, los hombres llevan una peluca.

Julie Johnson compiló todas las injusticias que viven las mujeres mujeres en doblar escenas de acción en su libro The Stunwoman.

¿Y qué pasa con la doble de la Reina Isabel?

Ella Slack es una señora jubilada de 74 años que desde hace 30 años se ha convertido en la doble de la reina Isabel.

Los servicios de Ella se necesitan cuando hay ensayos de eventos importantes y la reina no puede asistir.

Ella Slack se distingue por tener la misma estatura y contextura física, aunque no es parecida de la cara, sí un poco en la fisonomía.

Slack se propuso como doble cuando en 1988 trabajaba en al BBC, cuando la reina se quejó del sol cuando debía asistir al ensayo anual del homenaje a los caídos durante las guerras.

Aunque no puede sustituirla en todo. "Nunca me dejaron sentarme en el trono de la Cámara de los Lords. Es una regla muy estricta. Si voy en auto o en el carruaje, saludo", detalló Slack.

Ella le aseguró al Daily Mail que nunca aceptó un centavo por el trabajo: "Es un honor ayudar a la reina. ¿Cuántas personas en el mundo tienen el privilegio y la oportunidad de pasear en el carruaje real?", dijo.

Con información de El País y La Nación.

DJT