La importancia del silencio para el feminismo indígena

En México el 21.5 por ciento de la población se autodescribe como indígena, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El Censo de Población y Vivienda del 2019 registró que 174 mil 770 personas son hablantes de una lengua indígena y de todas esas 82 mil 416 son mujeres, es decir el 47 por ciento.

En los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara el silencio es esencial para escuchar con todo el cuerpo; y este pensamiento ha sido un aporte al feminismo desde otra perspectiva. La socióloga Patricia Martínez, indígena ódami, compartió para la Revista Proceso que su primer acercamiento con el feminismo fue a partir de identificar en su cuerpo e historia las teorías de Marcela Legarde.

El acercamiento con estas teorías le permitió visibilizar las formas en las que fue criada, "aunque no se notara, había una diferencia entre la crianza de niños y niñas. Por ejemplo, en mi casa las niñas no podían jugar fútbol y a mí me encantaba...", compartió la socióloga, también habló sobre las relaciones dominantes entre sus abuelos y la desigualdad entre hombres y mujeres.

Estas desigualdades han llevado a situaciones de violencia a las mujeres en diferentes contextos, pero Patricia expresó que reconocerlas la ha llevado a apreciar que el "silencio siempre comunica algo". Que las mujeres indígenas estén en silencio no quiere decir que no quieren hablar o no reconozcan las violencias, sino que están buscando otros espacios de participación, compartió Patricia.

Desde hace algunos años, en el pueblo rarámuri hay mujeres gobernadoras y poco a poco buscan hacer cambios. Aún falta mucho por hacer, por ejemplo, los crímenes en contra de las mujeres indígenas están "normalizados" por esa razón, la socióloga resaltó que se debe trabajar en el sistema judicial en las comunidades indígenas.

En México no existen cifras oficiales respecto a los asesinatos de mujeres indígenas, pero de acuerdo con el Inegi, en 2019 el 40 por ciento de las mujeres asesinadas hablaban una lengua indígena (criterio que puede reservarse a otras categorías).

Asimismo el acceso a la justicia para las mujeres indígenas también está muy sesgada debido a la falta de intérpretes traductores en atención a víctimas o personal capacitado en los centros de justicia municipales.

Con información de Proceso