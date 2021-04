La importancia de votar con perspectiva de género

El proceso electoral de 2021 ya arrancó. Este año será de especial relevancia, ya que se trata de las elecciones más grandes en la historia de México. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), esto se debe no solo al crecimiento del número de electoras y electores, sino también al número de cargos que se elegirán, mismos que suman 21 mil cargos de elección popular.

A pesar de que, de acuerdo con lineamientos establecidos por el INE, los partidos políticos deberán asegurarse de que la mitad de sus candidatas sean mujeres, los derechos políticos y electorales de las mujeres continúan enfrentando obstáculos.

De acuerdo con Paloma Montes, feminista y docente del área de Comunicación Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), las mujeres enfrentan principalmente seis obtáculos al participar en procesos electorales: el juicio constante, la doble jornada laboral, los estereotipos de género, el acoso sexual, la violencia y la dificultad para alzar la voz.

De acuerdo con la docente, las mujeres que compiten en procesos electorales se encuentran sometidas a un juicio constante debido a la necesidad de demostrar que tienen las aptitudes para ocupar un cargo. "Eso marca una diferencia importante, por ejemplo, en los debates, si un hombre se equivoca, no implica un riesgo tan alto para ellos en término de pérdida de votos", afirmó en entrevista para La Cadera de Eva.

Por otra parte, Paloma Montes señaló que las mujeres están sometidas a la doble jornada laboral, que implica el trabajo de cuidados dentro de los hogares y el trabajo fuera del hogar. Explicó que existen zonas del país donde la participación política de las mujeres está acotada al cumplimiento de ciertas tareas del trabajo doméstico. "Hay mujeres que no pueden participar en una asamblea si previamente no dejan la comida hecha, lavan la ropa, atienden a su familia. Eso representa una desventaja tremenda para cualquier mujer que quiera participar políticamente", dijo.

En cuanto a estereotipos de género, Paloma considera que los liderazgos se siguen viendo desde una perspectiva androcéntrica. "Si una mujer habla muy fuerte o contesta enojada, eso le puede implicar la pérdida de votos, la pérdida de confianza; puede ser señalada como loca o intensa. A las candidatas siempre se les exige que tengan una forma más suavecita de decir las cosas, se les sigue exigiendo que su participación política sea bajo la idea de la ´buena mujer´", señaló la docente.

Otros de los problemas a los que se enfrentan las mujeres durante los procesos electorales son la violencia y el acoso sexual. De acuerdo con Paloma, las mujeres están más expuestas al acoso durante el trabajo de campaña, sean candidatas o no. También las brigadistas y promotoras del voto están expuestas a la violencia cotidiana de ser mujer en un país feminicida. "Eso implica que haya zonas donde las mujeres brigadistas no puedan entrar: hay ciertos horarios o donde no pueden entrar nunca", señaló Paloma Montes.

Por último, la docente enfatizó que las mujeres enfrentan dificultades al querer alzar la voz contra compañeros del mismo partido o contra las decisiones del partido. "La mujer que se atreve a señalar que algo está ocurriendo mal, también se enfrentan a perder el apoyo de la estructura que la puede postular", señaló.

La importancia del voto femenino en las elecciones 2021

Las mujeres votantes podrían definir los resultados de las elecciones del 2021. De acuerdo con la Lista Nominal de Electores, las mujeres representan más del 50% de personas que votarán este 6 de junio. Su elección podría ser decisiva, organizaciones y activistas feministas han señalado que los comicios electorales son una gran oportunidad para fortalecer las demandas ciudadanas.

Para Paloma Montes, la participación de las mujeres en las elecciones también se encuentra marcada por el contexto actual y los problemas agravados por la pandemia de Covid-19. "Hemos tenido más conciencia de las violencias y desigualdades a las que nos enfrentamos cotidianamente las mujeres. Varios organismos internacionales han advertido sobre cómo el desempleo y las tazas de desocupación han afectado mucho más a las mujeres, cómo se ha ampliado la brecha salarial, el tema también del abuso sexual dentro de los hogares y la violencia intrafamiliar", dijo la docente.

"Me parece que resulta mucho más urgente contar con representantes no solo en la cámara de diputados sino tener, a nivel municipal y estatal, mujeres que estén comprometidas con estos temas", agregó.

¿Cómo ejercer un voto con perspectiva de género?

La profesora y feminista enfatizó la importancia de iniciativas creadas por mujeres, como la Ley 3 de 3 contra la violencia, que busca evitar que abusadores, deudores o violentadores lleguen a puestos de poder en la política.

Aunque esta Ley contempla no otorgar candidaturas a hombres que tengan sentencias por delitos sexuales o delitos de orden familiar, Paloma enfatizó la importancia de tener en cuenta el nivel de impunidad en México, donde muchos agresores no llegan a ser sentenciados. Por ello, para votar con perspectiva de género, la docente recomendó prestar atención a las acusaciones en contra de los candidatos:

"Yo propondría que las mujeres que quieren tener un voto con perspectiva de género no le den su voto a ningún hombre que haya sido señalado por una mujer como agresor, como deudor o abusador de infancias".

Otra forma de detectar candidatos sin perspectiva de género es prestando atención al lenguaje que utilizan, especialmente en los casos en que los candidatos o candidatas no son capaces de nombrar las diferencias. "El uso del lenguaje incluyente es una buena prueba para las candidaturas; si un candidato o candidata no lo hace, puede servirnos como bandera roja de que por ahí no va nuestro voto", dijo la docente.

Finalmente, Paloma Montes recomendó tener en cuenta los posicionamientos de los candidatos frente a temas que afectan directamente a las mujeres, como la despenalización del aborto.

"Tener en cuenta posicionamientos frente a la interrupción legal del embarazo, eso también nos puede dar una idea de sobre qué va a legislar. Si está en contra de la interrupción legal del embarazo, si está en contra del derecho a decidir, entonces no va a incluir las problemáticas de las mujeres en su gobierno", dijo la docente.