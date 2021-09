"La importancia de tomarse un respiro", Kalinda Kano

La productividad, el multitask y la ´superwoman´ son parte de nuestra actualidad, pero ¿qué sucede si paramos? ¿Por qué creemos que "estar en chinga" o tener pendientes que no logramos acabar en un día son sinónimo de éxito? ¿Somos capaces de frenar? "Es importante respirar profundo, notar a lo largo del día si estás respirando realmente", compartió Kalindo Kano en entrevista para La Cadera de Eva.

La autora de Perfectamente Imperfecta, Kalinda Kano, madre, esposa, yoggi y healthy dejó el mundo de la sobre productividad para encontrar su propio balance. ¿Cómo lidiar con la carga de trabajo? ¿Cómo se siente el propio cuerpo? ¿Cómo reflexionar sobre la maternidad? ¿Cómo trabajar en las relaciones de pareja y los vínculos con otras personas? ¿Cómo empezar una relación contigo misma? Cada pregunta se enfoca a un capítulo del libro, una reflexión íntima que lleva un proceso.

"Cuando piensas demasiado no estás en el presente", expresó la escritora. Su libro invita a cada lector a realizar una exploración profunda en su interior, reflexionar en una vida con más gozo y menos exigencia. Una propuesta para vivir la vida propia y el proceso personal.

Foto: Pexels

La sociedad establece ciertos roles que se debe cumplir, explicó Kalinda. Por ejemplo, cuando eres madre se espera que tengas una disponibilidad ilimitada y puedas asistir a la feria de ciencias el martes a mediodía; pero si eres una madre trabajadora o una madre soltera se convierte en un horario muy complicado, casi imposible. "¿Por qué la escuela asume que tenemos esos horarios disponibles?", cuestionó la escritora.

Ciertos roles o estereotipos de género te colocan en posiciones complicadas; tal vez, no quieres decepcionar a tus hijos o a tu pareja, pero la posibilidad para lograrlo es casi nula, explicó la escritora. Por ello, es importante ser conscientes de nuestra propia humanidad.

Foto: Pexels

Durante mucho tiempo ha existido la cultura del logro; sin embargo, "menos es más", compartió Kalinda, "la calidad sobre la calidad sí es muy valiosa". Por ejemplo, la editorial fue quien propuso el nombre final del libro "Perfectamente Imperfecta", pues es el reflejo de una aspiración social, una carga que en muchas ocasiones no permite errores; sin embargo, Kalida dijo; "El título es la oportunidad perfecta para decir: ´Le estoy echando un chorro de ganas y con eso es suficiente´".

Por otro lado, "me llena el alma ser productiva", compartió Kalinda, "pero no quiere decir que soy invencible". La escritora expresó que la vida le ha dado la oportunidad de aprender a ser realista y conocer sus capacidades; por ello, existen semanas donde puede dar su máxima energía y otras donde necesita bajar el ritmo, porque "no es posible tener el pie en el acelerador todo el tiempo".

Ir despacio y estar tranquila es otra propuesta para disfrutar un estilo de vida; no existe la fórmula perfecta, sino la que se adecúa a cada persona. "Me gusta la simpleza, tomar mi tiempo y que mi celular no suene todo el día", compartió Kalinda, "quiero ir despacio, lograr cosas y hacerlas de forma simple".

Foto: Pexels

"Es importante darte chance y decidir qué puedes tomar y qué no quieres tomar", sostuvo la escritora. En su libro se dedica a compartir experiencias personales, pero también aprendizajes de vida respecto a las relaciones de pareja, la familia, la maternidad, la vida laboral, la relación personal y el autoconocimiento. Es una lectura íntima que busca la introspección, "porque ir despacio y decidir, no quiere decir que no generes dinero, que no trabajes o que no seas feliz, sino un ejercicio consciente y una decisión para definir las cosas de la vida", concluyó Kalinda Kano.