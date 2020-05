La importancia de la despenalización del aborto en Guanajuato

Aunque en las redes sociales y en el debate feminista, el aborto ha dejado de ser mito, y es un derecho de las mujeres sobre la decisión de sus cuerpos. Existen aún personalidades como políticos, religiosos o conservadores que es un tabú y acto prohibido.

¿Por qué nos debe sorprender que se esté hablando del aborto en Guanajuato?

El estado de Guanajuato es el más conservador de México. El Partido Acción Nacional (PAN) cuyas propuestas parten de una base conservadora, ha gobernado por 25 años el estado, ahora hablará del aborto.

El tema será parte de la agenda del Congreso estatal porque algunos legisladores del PRD y Morena presentaron iniciativas para reformar el Código penal que castiga la interrupción del embarazo. La votación será el 26 de mayo.

Se metió el tema la agenda de debate porque es un tema "electorero", dijo Verónica Cruz, directora de la organización civil Las Libres. Ella considera que no pasará en el Congreso. Sin embargo, es importante que ya se estén llegando estos temas en la agenda política, dijo para Animal.mx

Además, la gente ya no tiene miedo de hablar sobre, muchas mujeres se han unido a la lucha feminista. "No les da miedo hablar del, es mucho de esta generación: no tiene miedo de hablarlo", dijo la activista, como organización, su labor es estar cerca de las mujeres para acompañarlas cuando abortan.

La iniciativa de reforma al Código Penal fue presentada por la diputada María Magdalena Rosales Cruz y el diputado Ernesto Alejandro Priego Gallardo, donde plantean que las guanajuatenses tienen el derecho de decidir sobre sus propuestas cuerpos sin ser criminalizadas.

"La diputada de Morena lo tiene clarísimo, dijo 'la metí, a mí ni me importa el tema ni estoy a favor del aborto, lo metí porque me dijeron'", dijo Verónica Cruz y explicó que en realidad fue una forma de darle respuesta a la movilización social del 8M y, a su vez, porque los legisladores guanajuatenses saben que hay muy pocas probabilidades de que pase.

El estado de Guanajuato y Querétaro son los estados que más castigan por practicar el aborto, sólo las exime de responsabilidad cuando es consecuencia e una violación o lo pierden en un accidente. En el estado de Guanajuato se penaliza de 3 a 8 años de prisión bajo la figura de "homicidio en grado parentesco".

Además, la representante del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Jimena Soria, reveló que de abril a octubre de 2019, 400 guanajuatenses abortaron en la Ciudad de México. Lo que revela que urge no sólo la despenalización, también la legislación para que el sector salud salvaguarde la vida de las mujeres guanajuatenses.

(Diana Juárez)