La importancia de elegir cuentos con perspectiva de género

No se trata de que desechemos nuestras historias favoritas, que refuerzan estereotipos de género, y no las compartamos con los pequeños sino que cuestionemos estos personajes y les acerquemos otras lecturas que abran ventanas para la reflexión, señaló Graciela Rock Mora, especialista en Políticas Públicas y de Género.

En una conferencia que dio en 2019 en en la Facultad de Filología de la Universidad de Valencia, la especialista compartió que eso hace con el cuento de "Gruffalo" donde el único personaje es la mamá ardilla.

Para Rock Mora es de gran importancia hacer una selección cuidadosa de las historias que les contaremos a las y los pequeños, porque será a través de éstas como construirán sus referentes y su identidad.

Algunos delos títulos que recomienda son:

Sirenas, de Jessica Love

Es una historia ilustrada de un niño que cuida de su abuela y le gusta vestirse de sirena. Julián comienza a cuestionarse su identidad. La abuela le compra un collar y lo lleva a un festival de sirenas que le ayuda a aceptarse a sí mismo. Un libro que nos habla de la diversidad.

I like myself , de Karen Beaumont

Una historia donde no se nos revela el género del personaje sino que se nos muestra la importancia de gustarnos a nosotros mismos, recomienda esta lectura para niños y niñas más grandes.

Son 100 historias de mujeres extraordinarias, que buscan ser astronautas, deportistas o mariposas. Este libro muestra otros referentes para las niñas, más allá de ser princesas, que tampoco está mal señala la especialista Rock Mora, sino que las niñas deben conocer que tienen más opciones.

Nos muestra personajes que por lo regular no son visibilizados en los cuentos, como los niños con discapacidad.

Swan: The Life and Dance of Anna Pavlova, de Laurel Snyder