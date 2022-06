La huelga sexual que organizaron las mujeres en EU vs el aborto

Debido a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, cientos de mujeres salieron a la calle a manifestarse e iniciaron una huelga sexual que consistirá en no tener relaciones sexuales hasta que el aborto sea una ley federal ya que no quieren arriesgarse a quedar embarazadas.

Así mismo, esta huelga busca sensibilizar a los hombres en temas de derechos sexuales de las mujeres. Durante la serie de protestas cubiertas por el New York Post en la ciudad de Nueva York, una mujer dijo que no tendrá relaciones sexuales con ningún hombre que no esté dispuesto a someterse a una vasectomía, un procedimiento quirúrgico reversible para la esterilización masculina.

El impacto en redes sociales ha sido muy grande y personalidades como Taylor Swift, Selena Gómez y Viola Davis han externado que el país ha entrado en un retroceso de medio siglo al anular el fallo Roe vs Wade.

El pasado 24 de junio la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la histórica sentencia conocida como Roe vs Wade, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país. Con esta decisión, respaldada por la mayoría de jueces conservadores del tribunal por 5 votos contra 4, se abre el camino para que el aborto pueda ser ilegalizado en los estados que así lo decidan.

Varios estados han firmado proyectos de ley para prohibir el aborto, independientemente de las circunstancias, incluso si están en riesgo de muerte o son víctimas de algún delito de abuso sexual, durante una de las manifestaciones, Maya Demri, sobreviviente de abuso sexual declaró:

No puedo sentarme aquí e imaginar lo que mis hermanas en los estados republicanos van a hacer si quedan embarazadas por una violación y necesitan no solo cargar con la tragedia de lo peor que les ha pasado, sino también cargarlas en el cuerpo durante nueve meses. Si este mundo piensa que puede oprimir a las mujeres para siempre, entonces, cerramos las piernas.













APVB