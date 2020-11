La guía para conocer al elenco súper gay de "Happiest Season"

Happiest Season, la nueva conmovedora y graciosa película navideña trata sobre la incómoda situación de conocer a los padres de tu novia por primera vez (mientras tienes que ocultar que ella es tu novia). Lo mejor es que esta comedia romántica presenta más estrellas LGBT+ que cualquier otra producción que se recuerde.

La película se estrenará en Hulu (plataforma digital) el 25 de noviembre y cuenta con Kristen Stewart como protagonista. Sin embargo, no es la única estrella de la producción. Su elenco es diverso y es, sobre todo, representante de la comunidad LGBT+ por eso, te dejamos la lista de quién es gay, quién es bisexual y quién es solo un icono.

Clea DuVall (directora y guionista)

La guionista y directora de Happiest Season, Clea DuVall, ha sido parte de la historia del cine lésbico durante más de 20 años gracias a su papel en el clásico de culto But I'm a Cheerleader, en el que interpretó a una adolescente gay obligada a asistir a un campamento de terapia de conversión.

Desde entonces, ha sido sincera sobre su salida del armario, al tiempo que continúa protagonizando y dirigiendo películas gay, incluido su debut como directora de 2016, The Intervention. Ahora, está al frente de la primera comedia romántica navideña queer respaldada por un importante estudio.

Mackenzie Davis (Harper)

Este no es el primer rodeo gay de Mackenzie Davis pues derritió corazones desde el episodio de Black Mirror "San Junipero". Pero, ¿la propia Davis es parte de la comunidad LGBTQ? A juzgar por una historia de portada de noviembre en el Advocate, no lo parece.

Sin embargo, le resulta conocido el asumir roles queer como mujer heterosexual y DuVall la eligió sin dudas para el papel de Harper en su película. Veredicto: Mackenzie David es un icono.

Dan Levy (John)

Actor, escritor, productor y director que asume en esta película el típico papel de mejor amigo gay.

Entre sus peroratas feministas, su elegante abrigo a cuadros, sus consejos sensatos y su adoración por las mujeres de mediana edad, Dan Levy brilla en esta comedia romántica. También simplemente no creo que ningún actor heterosexual pueda decir "¿¡Han conocido a una lesbiana !?" tan graciosamente como lo hace Levy en esta película. Veredicto: Totalmente gay.

Mary Holland (Co-guionista / Jane)

Desde el Instagram, está claro que ama y apoya a la comunidad LGBTQ. Sin embargo, sus publicaciones dejan poco claro si se considera parte de la comunidad o simplemente un aliado extremadamente vocal. ¡Sin embargo, todavía hay esperanza! Veredicto: No concluyente, pero definitivamente en camino de convertirse en un icono.

Aubrey Plaza (Riley)

Desde Parks & Recreation, Plaza ha sido una de las favoritas entre los gays. En 2016, habló sobre este mismo fenómeno y declaró con orgullo: "A las chicas les gusto, eso no es ningún secreto. Oye, a mí también me gustan. Me enamoro de chicas y chicos ". En Happiest Season, interpreta a una médico de alto poder que también es la ex novia del personaje de Mackenzie Davis. Veredicto: ¡Bi!

Alison Brie (Sloane)

En Happiest Season, Alison Brie interpreta a la tensa hermana mayor de Harper, Sloane, el tipo de persona que hace cestas de regalo artesanales para ganarse la vida. Aunque Brie comentó que sus días en la escuela de arte incluyeron la "acción de niña con niña" en un ensayo personal de 2010, parece haber caracterizado esos encuentros como parte de un momento más amplio de exploración sexual y no necesariamente como parte de un descubrimiento en su identidad. Dado esto, parece que ella es heterosexual. También está casada con Dave Franco desde 2017. Veredicto: probablemente solo un icono.

Mary Steenburgen (Volquete)

Steenburgen interpreta a la madre de Harper, Tipper, que pasa sus días consumida por la imagen de su familia, obsesionada con cada toma de Instagram. Aunque es bastante homofóbica al principio de la película, fuera de personaje Steenburgen es todo lo contrario. En una entrevista de 2018 con NewNowNext, dijo: "Me he preocupado profundamente durante mucho tiempo por la comunidad gay y he estado involucrada en estar consciente de cualquier cosa que pudiera hacer. para ayudar legislativamente desde que era joven ". Aunque ella misma no es gay, es ganadora de un Oscar, aliada y un ícono.

Victor Garber (Ted)

Aunque Garber interpreta al candidato a alcalde rudo y orientado a los "valores familiares" en Happiest Season, el actor es abiertamente gay. La leyenda del teatro y la pantalla grande se casó con su pareja de toda la vida, Rainer Andreesen, en 2015. Veredicto: ¡Gay!

Tegan & Sara (banda sonora)

Las músicas lesbianas Tegan y Sara musicalizan la película con su canción original "Make You Mine This Season". Con letras como "Eres la única chica que tengo en mi lista", aportan la rareza más explícita al catálogo de música navideña. Veredicto: gay y gay.

BenDeLaCreme y Jinkx Monsoon (drag queens siendo drag queens)

Una de las sorpresas más deliciosas de Happiest Season viene directamente de RuPaul´s Drag Race: BenDeLaCreme y Jinkx Monsoon, realizan un emocionante número navideño en el vibrante bar gay de la pequeña ciudad. Veredicto: ¿La mención de Drag Race no fue lo suficientemente clara?

Kristen Stewart (Abby)

La protagonista de Happiest Season se volvió viral en 2017 cuando se burló de Trump en su monólogo de apertura de Saturday Night Live y declaró: "Soy, como, tan gay, amigo". También se llamó a sí misma bisexual en el pasado y tuvo relaciones públicas con hombres (¿quién podría olvidar los días de Kristen Stewart y Robert Pattinson?) Y mujeres (Annie Clark, también conocida como St. Vincent). Veredicto: Gay, bi y, obviamente, un ícono.