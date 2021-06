¿La Facultad de Arquitectura se preocupa más por sus agresores o las mujeres?

El tendedero virtual impulsado por Femisfa (colectiva Feminista) se hizo presente cuando las denuncias comenzaron a llegar vía mensaje directo. La colectiva se encargó de hacer públicas en redes sociales cada denuncia hacia profesores y alumnos de la Facultad de Arquitectura (FA) de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

La FA de la UNAM cuenta con 4 licenciaturas: Diseño Industrial, Paisajismo, Urbanismo y Arquitectura, desde el 22 de marzo, la FA convocó a paro por la falta de acciones a favor de las denuncias por violencia de género. El grupo de consejeros y consejaras alumnas de la facultad junto con la colectiva Mujeres Organizadas de la Facultad de Arquitectura (MOFA) convocaron. Se unieron las colectivas feministas CIDIFEMS, colectiva de Diseño Industrial y Femisfa.

ANTECEDENTES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Hace poco más de tres años algunas morras decidieron empapelar capturas de pantallas del sitio misprofesores.com, donde mujeres habían denunciado que algunos docentes de la FA acosaban en sus clases, y pegarlos en un muro, explicó integrante de MOFA para La Cadera de Eva. "En lugar de preocuparse por aplicar medidas preventivas, los maestros pidieron ver las cámaras para identificar a las mujeres que lo habían hecho", exclamó. En ese momento la Comisión de Género no lo permitió.

"Es sabido que siempre ha existido una mayoría de hombres en Diseño Industrial y que hay una violencia machista disfrazada en una comunidad pequeña con trato cercano", dijo la representante de CIDIFEMS.

En 2019, se hizo pública una cuenta de MeToo en Twitter denunciando las violencias de género, como hostigamiento, acoso y abuso, que ejercía personal docente del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial (CIDI). "Incluso se denunció al Director de Carrera que estaba en ese momento", dijo la integrante de la colectiva, "pero no se llevó a cabo ninguna medida precautoria al respecto, sino su llamada ´Cultura de Paz´".

Proyecto que se ha "edificado con el acompañamiento de especialistas en género, cultura de paz, procesos de cambio, justicia restaurativa, resolución no violenta de conflictos, violencia de género, no discriminación y derechos humanos, que junto con la comunidad del CIDI busca diseñar un modelo especifico que se adapte a sus necesidades y prioridades", se explica en el sitio web.

Este proyecto fue una actividad ineficiente, afirmó la integrante de CIDIFEMS; además, una profesora fue destituida de su cargo de coordinación por anunciarse a favor de "les alumnes", decisión tomada por el ex coordinador, quien presentó su renuncia tras la ola de apoyo que los, las y les alumnes dieron hacia esta docente.

CONVOCAR A PARO

Un profesor de un taller, materia de arquitectura, fue denunciado por violencia de género, el mismo profesor es integrante del Consejo de la FA. Una alumna consejera y representante dentro de dicho consejo, donde hay docentes y personal administrativo, presentó el caso y sostuvo que el profesor debería ser separado, acto después fue destituida de su cargo.

Así fue como el grupo de consejeros y consejeras alumnes comenzaron la convocatoria del paro, recurriendo a una Asamblea General para hablar sobre los casos de violencia machista."En la Primera Asamblea se expuso este primer caso pero sabiendo que había muchos detrás", sostuvo la integrante de Femisfa.

Tres días después de la primera Asamblea, la FA quien el paro, tras recibir el Pliego Petitorio.

PLIEGO PETITORIO FACULTAD DE ARQUITECTURA 26.03.21

Esperamos se muestre el mismo entusiasmo y urgencia por la publicación del pliego en la respuesta del mismo.#RompaElPactoCueto #FAencubridora#femisFA #ArquitecturaconA #MoFAhttps://t.co/LeD0t93cm9 — FemisFA (@FemisFa) March 26, 2021

¿QUÉ HA PASADO DURANTE EL PARO?

En 2019 se incorporó de una clase obligatoria sobre perspectiva de género, sin embargo, las integrantes de las colectivas afirman que no ha sido suficiente porque el protocolo de género no es efectivo, el llamado proyecto "Cultura de Paz", tampoco ha funcionado y a pesar de que, las direcciones se reconocen con perspectiva de género aún hay agresores y acosadores dentro de la facultad.

"Hay varios casos con denuncias formales, pero un abogado dictaminó que no era violencia de género sino, una falta al código de ética de la UNAM y les dio carpetazo", sostuvo la integrante de CIDIFEMS. "Después nos dicen que nuestras denuncias no son válidas, pero el propio coordinador ha recibido y firmado denuncias formales y no han tenido seguimiento, resolución ni sanciones", expresó.

Por otro lado, cuentan que el cuerpo docente tampoco está informado ni capacitado con los protocolos de género. La representante de MOFA dijo: "En vez de presionarnos por levantar el paro, debería presionar a los docentes para aprender y aplicar los protocolos con perspectiva de género".

Explican que ha sido frustrante y triste ver que los profesores con denuncia sigan dando clases y no se tome ninguna medida precautoria o para proteger a las alumnas. "Nos preguntamos, por quién se preocupa más la dirección, ¿por encubrir a los agresores o por proteger a las mujeres?", cuestiona la integrante de MOFA.

El regreso a clases cada vez se aproxima más, pero a pesar de haber presentado un pliego petitorio y comenzar con las mesas de trabajo, y la FA pronunciandose "abierta al cambio" únicamente se ha llegado a acuerdos verbales, justificados por la pandemia, sostiene las integrantes de las colectivas.

??¿Qué está pasando en la Facultad de Arquitectura de la UNAM? ??

Llevamos MESES en paro de actividades académicas.



Abrimos hilo informativo ??

Se adjuntan links e imágenes para un mejor contexto. pic.twitter.com/V07iYF2kdX — Reynotas (@reynotas) June 15, 2021

"Ya estamos en las 12 semanas de paro y no se ha presentado ninguna solución en concreto", afirmó la integrante de Femisfa, "y ya decidimos que no vamos a ceder el la sustitución o separación de los agresores, porque hasta ahora los profesores ya saben que pueden agredir y no pasa nada".