La doble opresión que viven las mujeres con discapacidad

Las mujeres con discapacidad viven una doble doble opresión. Una es el capacitismo y la otra su género y ninguno de los aspectos son retomados por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. se señaló en la conferencia virtual organizada por Human Rights Watch (HRW) .

Al respecto, Mariana Díaz Figueroa, abogada especialista en Derechos Humanos habló sobre las acciones necesarias para que las mujeres con discapacidad sean incluidas en los programas de acceso a una vida libre de violencia en México.

Actualmente, el Gobierno está revisando las políticas públicas sobre la violencia familiar y de género, donde debe considerarse a las pcd. Aunque las pensiones para este grupo son de gran ayuda, hace falta que se implementen iniciativas de gobierno, alertó Isabel Erreguerena, Coordinadora de Políticas Públicas de EQUIS: Justicia para las Mujeres.

Los refugios no están adaptados para las mujeres con discapacidad

En la conferencia Ximena Casas, investigadora de Derechos de la Mujer para las Américas en HRW externó su preocupación sobre la aparente falta de adaptación de los refugios para las mujeres con discapacidad que son víctimas de violencia.

En México hay entre 52 y 70 espacios refugios, pero 80 por ciento de ellos son inaccesibles desde el punto de vista físico, señaló el informe de HRW con datos del Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Salud.

Ante este panorama, el organismo hizo un llamado al gobierno de México, a fin de garantizar que las mujeres con discapacidad también puedan acceder a los refugios cuando lo requieran. Para ello se deben tomar en cuenta no sólo sus necesidades físicas, sino también las de comunicación, sensoriales, intelectuales y psicosociales.

"El Estado debe hacerse cargo de todos los factores para impedir la violencia de particulares contra las mujeres. La falta de focalización en mujeres con discapacidad constituye una violación a ese deber", dijo Casas.

Sin embargo, en entrevista con Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional Refugios (RNR) comentó para La Cadera de Eva: "si tendríamos que contar un porcentaje de refugios que no están condicionados sería el 20 por ciento. Lo que se observa es que estos señalamientos muestran un desconocimiento de los refugios. Incluso, en el modelo de actuación de Inmujeres los refugios deben de contar con instalaciones que cuenten con accesos para personas con discapacidad, parece importante y delicado aclarar que estos índices entre 50 y 72 no tienen acceso. No es así".

Figueroa comentó que la mayoría de los refugios son casas que se adaptan, en su mayoría, cada una de ellas cuenta con un primero piso y habitaciones adaptadas para personas con discapacidad motora. Asimismo el personal está capacitado para atender mujeres y niños con lenguaje de señas.

