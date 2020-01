La disputa entre hombres y mujeres es la falta de compañerismo: Beauvoir

Un aspecto poco analizado en la obra, Segundo Sexo, de la feminista Simone de Beauvoir es la del compañerismo y solidaridad entre hombres y mujeres, escribe la abogada Aline Rivera, en Gaceta UNAM.

La aparición de los dos volúmenes del Segundo Sexo, hace 70 años, generó un fuerte escándalo entre la opinión pública francesa y una ola de violentos ataques dirigidos no sólo al libro sino también a su autora.

En su obra, la feminista Beauvoir lamenta la guerra perpetua entre hombres y mujeres, y el hecho de que las mujeres no sean consideradas las "compañeras francas" de los hombres.

Esto ha traído consigo la separación, la jerarquía y el desconocimiento "del otro", fragmentando no sólo nuestras sociedades, comunidades y familias, sino incluso también nuestras propias forma de ser y ver el mundo.

La autora denuncia con fuerza que frente a esta guerra entre los sexos "ni hombres ni mujeres están satisfechos", y que aun cuando se intente sostener que esta disputa es una especie de "maldición" que no tendrá fin.

El conflicto y la oposición entre mujeres y hombres no tiene ninguna razón de ser, por lo que, al igual que la opresión y la desigualdad, no se trata de un destino, ni de una fatalidad que no pueda sobrepasarse.

Esta guerra parara cuando todos nos veamos como semejantes, en el momento en el que ninguno de nosotros tenga que vivir de rodillas para que otros puedan tener privilegios.

"El hecho de ser un ser humano es infinitamente más importante que todas las singularidades que [puedan] distinguirnos..." Beauvoir