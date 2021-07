La crítica a Tatiana Clouthier es un síntoma de violencia política

La vestimenta de la Secretaria de Economía (SE), Tatiana Clouthier, durante su gira a Washington D.C. fue criticada por el periodista Joaquín López Dóriga. "Que Tatiana Clothier se arregla y que se va a Washington", publicó en su cuenta de Twitter junto con una fotografía.



Las redes sociales estallaron de comentarios, algunos internautas señalaron a López Dóriga de misógino y chayotero. "Tipo nefasto que hoy no encontró que criticar y se fue con eso el muy mezquino", escribió María Elena Sequeyro. No obstante, otros usuarios concordaron con el comunicador y señalaron a Clouthier de "fodonga" e incapaz de vestirse "a la altura" de su puesto político.

Pues que cada quien se ponga el vestido que pinches quiera, los pantalones que se le antojaron, se pinte el pelo como se le pegue la gana y abrace a quien su corazón o sus ganas prefieran.



Ya vamos superando esos capítulos, ¿no?



Ahí como cosa suya. — Gabriela Warkentin (@warkentin) July 22, 2021

Existen muchísimas cosas que pueden ser comentadas, cuestionadas y/o criticadas sobre Tatiana Clouthier, sepan que su cuerpo no es una de ellas.



Que no les brote tan gacho la misoginia. — Las brujas del mar (@brujasdelmar) July 22, 2021

Lo que hizo secretaria de economía, Tatiana Clouthier SÍ es de criticarse. ¿Saben por qué? Porque representa la poco importancia que le dan a todo, la falta de ganas, la nula preparación, lo NADA profesionales, la mediocridad de TODO LO QUE HACEN. — Lala (@unna_chilanga) July 22, 2021

Si en el país del machismo y violencia de género eres un comunicador y tienes la oportunidad de criticar a una secretaria de Estado como Tatiana Clouthier por sus decisiones de gobierno y escoges arremeter contra su apariencia, eres parte de un severo problema. — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) July 22, 2021

Horas más tarde, López Dóriga pidió una disculpa pública a la servidora pública en sus redes sociales reconociendo que se equivocó y que había cometido un error. "Hay veces que uno la caga. Esta fue una de esas veces", publicó.

Hoy hice este comentario y me equivoqué. Fue un error @tatclouthier te ofrezco mis disculpas. Y a quienes se sintieron ofendidos, también. Hay veces que uno la caga. Esta fue una de esas veces. Y apechugo. pic.twitter.com/Zdgpkv8ZkV — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 22, 2021

DEBATE POLÍTICO



Te puede interesar Explotación sexual de menores aumentó durante la pandemia: ONU

Como lo señalaron usuarios de redes sociales, criticar la vestimenta de la mujer y servidora pública sólo refleja a una sociedad machista y misógina que no se involucra en el debate político ni le da importancia al objetivo de la reunión con Gina Raimondo, secretaría de Comercio estadounidense.

Donde se discutieron los temas del tomate, el azúcar, la estacionalidad, la cadena de suministros y el relanzamiento del DEAN al igual que la Alianza del Pacífico para darle la bienvenida a Singapur. Sin embargo, parece que algunos líderes de opinión fomentan discusiones superficiales y violencias "sutiles" hacia las mujeres. Lo importante es no normalizar esta clase de comentarios.

Felicitaciones a Tatiana Clouthier y el equipo negociador, es un gran paso. Singapur será un socio importante : https://t.co/cO17ewNaNX — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 22, 2021

Hace algunos meses en España ocurrió una polémica similar cuando, José Tomé, Presidente Socialista de la Diputación de Lugo, criticó a la diputada Elena Candida por su "su aspecto de leopardo" refiriéndose a una prenda de ropa. Mujeres en la política española mostraron su postura y rechazo al comentario vistiendo prendas de leopardo y señalando el inicio de una violencia política.

Diputadas del PP protestan así en el Parlamento después de que el presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé, cuestionara en un pleno la vestimenta de la popular Elena Candia por su «aspecto de leopardo» ?? Foto de Xoán A. Soler pic.twitter.com/5gQS5zc1hw — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) April 13, 2021

Tatiana Clouthier no ha respondido ante la polémica, sin embargo, no es la primera vez que la funcionaria es foco de burlas y críticas. El pasado abril fue atacada por su pronunciación en inglés durante un discurso sobre el sector energético en México. Los cibernautas resaltaron que una figura política como ella no podía cometer tales errores y cuestionaron su licenciatura en Lengua Inglesa por parte del Tecnológico de Monterrey. Esto también resulta problemático porque la crítica a una "mala pronunciación" es una idea colonial donde se cree que el que un mexicano no debe tener acento latino al hablar.





asl