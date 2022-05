La corren de su casa por hacer Only Fans y se vuelve millonaria

"Cuando tú pagas por sexo, pagas para que te llamen cliente y no violador porque si esas mujeres quisieran tener sexo contigo entonces no tendrías que pagarles. Eres un violador, pero tú quieres que todo se tape con que esa mujer ´es prostituta´ o que ´ellas quieren´. No, las mujeres no somos hoyos para ser penetrados", señala Olimpia Coral en diversas entrevistas.