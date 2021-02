La cocina no es “nuestro” lugar, rompamos el techo de cristal

“Qué haces tú aquí, si tu lugar es en la cocina” fue la frase que le dijo el subdirector de una empresa conocida a una colaboradora de recién ingreso… esas como tantas frases estereotipadas se han vivido por muchos años en nuestra cultura laboral mexicana. Y no solo son las frases que persisten en el discurso empresarial, si no que a eso se suman conductas de discriminación que está dirigidas a mantener ciertas barreras que por la condición de género no garantizan un trato igualitario ni acceso a promociones de puesto y por ende a salarios gerenciales.

Dentro de la literatura científica existe una variable conocida como techo de cristal refiriéndose a un conjunto de normas informales al interior de las organizaciones que dificulta a las mujeres acceder a puestos mando. Este término hace referencia a una metáfora donde hay una barrera invisible que representa un límite de crecimiento y desarrollo laboral derivado de los estereotipos sociales.

Si bien el término no es tan común en nuestra jerga, no es algo nuevo, definitivamente es un secreto a voces que en las diferentes organizaciones mexicanas las posiciones directivas son ocupadas en su mayoría por hombres.

Si hacemos un análisis de las estructuras laborales, podemos visualizar una amplia masculinización en sus reglas. Y no es de sorprender que en muchos puestos de mando se designan por “compromisos” y prejuicios más que por competencias y desempeño. Pareciera que las cualidades “femeninas” no son aptas para dirigir un grupo de trabajo. O que por la naturaleza de la mujer, no puede compaginar la maternidad con la vida laboral.

Basta con conocer que en México 7 de cada 10 mujeres profesionistas perciben desigualdad en las oportunidades de trabajo entre hombres y mujeres. Sin embargo el fenómeno no respeta fronteras y por mencionar un ejemplo, tratemos de enlistar cuántas presidentas o jefas de estado hay tenido los diferentes países.

Ha decir de un reconocido consultor la desigualdad en la mujer está muy matizada y es injusta, la cultura aún nos mancha, el hombre mexicano tradicional no deja parte a modernizar ni dejar su limitación (Patiño, 2019).

Por lo que los primeros pasos a atender este problema está en conocer en qué consiste, hacerlo consciente y sensibilizar a las organizaciones que talento no viene en ciertos empaques de “color azul con testosterona” y que las empresas que están logrando los altos índices de productividad, son aquellas que apuestan a hacer selecciones por competencias basadas en resultados con una filosofía de inclusión y equidad de género. A esto sumar las iniciativas de los gobiernos para avanzar en el quiebre del techo de cristal con sus políticas públicas a fin de conseguir una cultura laboral más justa y equitativa.

En nuestro país no hay investigaciones suficientes para realizar intervenciones efectivas y preventivas en las organizaciones. Si eres mujer que trabaja (o trabajó) colabora contestando este cuestionario.https://t.co/E8u611XxGw — Dra. Erika Villavicencio-Ayub (@DraErikaAyub) October 23, 2019





*Erika Villavicencio-Ayub es investigadora de Recursos Humanos y Salud Ocupacional. Directora de DserOrganizacional. Consultora de empresas. Coordinadora de Psicología Organizacional en la UNAM.

