La ciencia también es para las niñas

"En el doctorado me tocó que nos dijeran en nuestra cara, éramos cinco mujeres, que habían aceptado a más sólo para cubrir una cuota. Mi privilegio es que esos comentarios me hicieron más resistente, pero a veces te rompen y te generan una duda tan grande de tus capacidades que ya no continúas", recuerda la única mexicana que participó en el Grupo 1 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.