La Cadena Feminista, “una forma de decir más alto: basta con la violencia”

Los feminicidios, la violencia política, el miedo a caminar en la calle y a sufrir alguna agresión en el transporte público son sólo algunas de las problemáticas a las que miles de mujeres dirán: “¡Basta!” en la Cadena Feminista que se llevará a cabo el próximo 7 de marzo en la Ciudad de México y en al menos 11 estados más del país.

En la capital del país la cita es en el Zócalo a las 17:00 horas, en la convocatoria se pide ir vestida de morado o con alguna prenda de este color, se recomienda llevar el rostro descubierto, hidratarte bien, no caer en provocaciones y respetar los espacios e inmuebles públicos, entre otras.

Miles de mujeres rodean Madrid en una cadena feminista a un mes del 8M (Foto: eldiario.es)

En entrevista con La Cadera de Eva, Gloria Alcocer Olmos, directora de la Organización Fuerza Ciudadana, explica que este movimiento surgió con la cadena feminista que se realizó el pasado 8 de febrero en Madrid, España. En nuestro país se decidió hacerla el 7 de marzo como antesala al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8.

“La idea es decir, tenemos que alzar la voz, tenemos que decir basta. No porque no lo estemos haciendo, sino porque hay que hacerlo más, hay que diversificar las formas, las estrategias y sobre todo en el marco del día 8 de marzo, que es para conmemorar la lucha de las mujeres y para recordar qué es todo lo que nos falta”, expresa la activista.

“Somos mujeres a título personal, defendiendo nuestra causa visibilizando las problemáticas que hay y diciendo, hay muchas violencias, hay muchas agendas. Evidentemente el feminicidio es una de las banderas más fuertes en cuanto a visibilización, pero hay muchos otros tipos de violencia, desde la política, el miedo que sentimos a caminar en la calle, al transporte público, a que nos violen”, señala.

Para Alcocer Olmos la responsabilidad para erradicar la violencia de género es de muchos frentes: las autoridades, la sociedad y los medios de comunicación, los cuales tienen que asumir la parte que les corresponde. Destaca que para empezar es fundamental educar desde la inclusión, libres de estereotipos, diciendo que las niñas y los niños tienen el mismo derecho a ser lo mismo y que pueden usar el color que quieran, porque no pasa nada.

“Los hombres van a tener que replantearse sus estructuras, su forma de convivir, del poder, sus relaciones entre hombres y mujeres, pero también entre hombres y empezar a hacer una tarea súper difícil que es reaprender y desaprender todo aquello que nos dijeron que era normal y resulta que es violencia.

“También tiene que ver con que el Estado asuma su responsabilidad frente a una problemática que si bien no es nueva, quien está ahorita gobernando es quien tendrá que empezar. No es porque no estén haciendo acciones, claro que las hacen, pero no son suficientes”, manifiesta Alcocer Olmos.