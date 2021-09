Normalmente las calificaciones son un parámetro para observar si existe algún problema con el aprendizaje, sin embargo, este parámetro puede indicar factores profundos que influyen en la vida de una persona, como por ejemplo, la baja autoestima.

Sin duda, la autoestima puede afectar el aprendizaje desde la infancia, explicó la psicóloga Sayuri Orbe para La Cadera de Eva. Durante las primeras etapas del desarrollo los niños y niñas absorben muchísima información, no sólo académica, sino también emocional, sostuvo.

El crecer con una autoestima sólida hará que esa persona se enfrente a desafíos, y en el caso de las niñas, busquen y participen en espacios de igualdad donde puedan ser lo que ellas desean y seguir sus sueños sin importar el género con el que se identifican.

Es importante saber que la autoestima se construye durante toda la vida y que cada etapa influye de forma distinta, explicó la psicóloga. Por ello, existen diferentes herramientas para que desde edades tempranas se construya de forma sana y sólida y en conjunto a los contextos cotidianos.

¿Qué podemos evitar hacer?

A veces, el poco interés, la no participación o el no responder a una pregunta pueden ser indicadores de una autoestima baja influenciada por el aprendizaje, explicó Sayuri, sin embargo, es esencial la observación para poder actuar, así como, transmitir que durante los proceso educativos una persona se puede equivocar y no pasa nada, es desmitificar el error.

Asimismo, explicó que existen diferentes tipos de aprendizaje: visual, kinestésico y auditivo y cada persona tiene mayor facilidad para alguno. Para detectar cuál es el tipo de aprendizaje la experta recomienda observar, escuchar y acompañar durante los procesos de comprensión y retención, así como, buscar relacionar los conocimientos con temas de interés para fomentar mayor curiosidad.

También explicó que los pensamientos negativos influyen a que creemos inseguridades y desconfianza en nosotros mismos, así que recomendó intentar no usar etiquetas durante el aprendizaje. Por ejemplo: "Tú no puedes", "Tú aprendes lento" o "A ti no te gusta aprender", ya que estas ideas se pueden construir en el interior y crear limitaciones.

Foto: Pexels

Por otro lado, recomendó demostrar interés por el proceso de aprendizaje y cuestionar qué ocurre, por ejemplo, se puede preguntar: "¿Por qué no te genera interés este tema?", "¿Qué sientes en este momento?", compartió la psicóloga.

Aprender con autoestima sólida

Asimismo, dijo que la motivación es una de las mayores aliadas para construir una autoestima sólida y fomentar el aprendizaje ya que influye de forma directa en la seguridad, confianza, curiosidad, creatividad y ganas de aprender más.

Por último, recomendó establecer tiempos recreativos, de distracción y descanso. Este regreso a clases será diferente para todas las personas, algunas regresarán de forma presencial, otras en formato híbrido y algunas completamente virtual; sin embargo, todas podemos ayudar a fomentar la facilidad del aprendizaje formando a niños y niñas con autoestima sólida y sana, concluyó la psicóloga.