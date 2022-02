¿La amistad por encima del sexo entre amigos?

¿Es posible tener sexo entre amigos?, es una pregunta que se da frecuentemente nos generamos. Sobre todo por las frases ya conocidas: "entre mujeres y hombres no puede haber amistad", "el sexo entre amigos daña la amistad", ¿te suena?

Desde el mismo planteamiento de la pregunta se deja ver un planteamiento polarizado, del que deviene un sentimiento de culpa donde algo debe estar bien o mal.

Sin embargo, hay diversos estudios que señalan que el sexo entre amigos fortalece la relación y la seguridad. Y por otro lado, Coral Herrera nos invita a pensar en el termino "amor compañero y el compañerismo amoroso".

El amor compañero y el compañerismo amoroso es una propuesta de amar entre pares o más sin celos, posesión, miedos, complejos e inseguridades. Si no desde la amistad y el amor. Donde el sexo se convierte en una forma de comunicarnos y disfrutar.

"El sexo no se concibe como una moneda de cambio ni una transacción, y no se concibe separado del amor: el sexoamor es una forma de quererse, no son dos cosas diferentes", escribió para el portal Pikara Magazine.

¿Entonces podemos tener sexo con nuestros amix?

Las relaciones entre hombres y mujeres están llenas de mitos y tabús, en algunas ocasiones, creemos que están condicionadas por lo erótico. Creemos que debemos tener sexo si no ¿para qué estamos?

Sin embargo, desde el feminismo podemos explorar que estamos sintiendo cuando estamos con el otro o la otra. ¿Realmente deseamos tener un encuentro erótico-afectivo o simplemente queremos intimar?

Entiéndase que intimar no es estar desnudos como tal, si no desnudarnos desde el alma y compartir y expresar lo que sentimos.

La amistad entre hombres y mujeres desde la heterosexualidad es compleja, porque desde la homosexualidad no lo es, una mujer cis con un amigo gay no se conflictúa o al revés.

En una entrevista de El País con Carlos Zanón, autor de la novela Love song, dice que "el sexo nunca va a estar a la altura de vuestra amistad. Y luego pasa algo, cuando eres muy amigo de alguien a quien quieres y acabas siendo pareja, ya sabe demasiadas cosas de ti. Cuando te enamoras, lo haces de una especie de misterio, no saber cómo será mi vida con esa persona. Si eres muy amigo de la otra persona, ya lo sabes".

Aunque Zanón apunta hacia el misterio, y no revelar quiénes somos, algo que se ha criticado desde el feminismo donde los hombres guardan lo que sienten, una actitud machista por cierto. Si coincidimos con que la amistad superará el sexo.

En este sentido, el estudio "He´s Like a Brother": The Social Construction of Satisfying Cross-Sex Friendship Roles" de Heidi M. Reeder, profesora de la Universidad de Boise, en Estado Unidos, ha señalado que es positivo tener sexo con los amigos.

Sin embargo, lo importante es la comunicación y expresar de forma transaparente hacia el otro o la otra lo que buscamos.

Si estamos ejerciendo un amor compañero como el que plantea Coral Herrera, hay una relación de coherencia entre lo que se siente, piensa, dice y hace.

"La relación se construye desde la idea de que yo tengo los mismos derechos que tú, y podemos tratarnos como compañeros el tiempo que estemos juntos, y podemos seguir queriéndonos durante la ruptura, y después", apuntó Herrera.